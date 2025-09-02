Wtorek, 02 września 2025 r. 
REKLAMA 18 szczecin
REKLAMA

Wymienią wodociąg na Batalionów Chłopskich

Data publikacji: 02 września 2025 r. 09:07
Ostatnia aktualizacja: 02 września 2025 r. 09:07
Wymienią wodociąg na Batalionów Chłopskich
Fot. Mirosław WINCONEK/archiwum  

W tym tygodniu rozpocznie się wymiana wodociągu na ulicy Batalionów Chłopskich w Szczecinie. Prace mają być prowadzone w taki sposób, aby uciążliwość dla mieszkańców była jak najmniejsza. Kierowcy i piesi powinni jednak zachować szczególną ostrożność.

Roboty, które wystartują na początku września, dotyczą przebudowy sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich w części od ul. Kopalnianej do ul. Sanatoryjnej.

– Nasza infrastruktura będzie wymieniana na odcinku około 700 metrów – informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZWiK. – Stare rury o średnicy DN100 zastąpią nowe o średnicy DN150, wymienione zostaną także przyłącza wodociągowe w zakresie pasa drogowego, do granicy posesji.

Przez pierwszy miesiąc prace mają się odbywać w obrębie chodnika i zatoki autobusowej od skrzyżowania z ul. Kopalnianą w kierunku ul. Jarzębinowej.

– Ewentualny ruch wahadłowy może być zastosowany przy przekraczaniu bocznych ulic, jednak będzie się to odbywało wyłącznie miejscowo i tylko na chwilę – dodaje rzeczniczka.

Prace, które zakończą się wiosną 2026 roku, prowadzi firma AFEN Filip Cebula za kwotę 3 189 000 zł netto.

(k)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

18 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję