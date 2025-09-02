Wymienią wodociąg na Batalionów Chłopskich

Fot. Mirosław WINCONEK/archiwum

W tym tygodniu rozpocznie się wymiana wodociągu na ulicy Batalionów Chłopskich w Szczecinie. Prace mają być prowadzone w taki sposób, aby uciążliwość dla mieszkańców była jak najmniejsza. Kierowcy i piesi powinni jednak zachować szczególną ostrożność.

Roboty, które wystartują na początku września, dotyczą przebudowy sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich w części od ul. Kopalnianej do ul. Sanatoryjnej.

– Nasza infrastruktura będzie wymieniana na odcinku około 700 metrów – informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZWiK. – Stare rury o średnicy DN100 zastąpią nowe o średnicy DN150, wymienione zostaną także przyłącza wodociągowe w zakresie pasa drogowego, do granicy posesji.

Przez pierwszy miesiąc prace mają się odbywać w obrębie chodnika i zatoki autobusowej od skrzyżowania z ul. Kopalnianą w kierunku ul. Jarzębinowej.

– Ewentualny ruch wahadłowy może być zastosowany przy przekraczaniu bocznych ulic, jednak będzie się to odbywało wyłącznie miejscowo i tylko na chwilę – dodaje rzeczniczka.

Prace, które zakończą się wiosną 2026 roku, prowadzi firma AFEN Filip Cebula za kwotę 3 189 000 zł netto.

(k)