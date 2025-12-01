Poniedziałek, 01 grudnia 2025 r. 
Prace przy przebudowie wodociągu w centrum Szczecina zakończone

Data publikacji: 01 grudnia 2025 r. 07:04
Ostatnia aktualizacja: 01 grudnia 2025 r. 07:04
Prace zakończono przed czasem. Fot. Piotr Sikora  

Zakończyły się prace ZWiK w alei Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Wykonawca uprzątnął swoje zaplecze z rejonu placu Lotników, zniknęły słupki z miejsc parkingowych.

Wymieniona została infrastruktura pomiędzy placem Lotników a placem Grunwaldzkim. Ponad 100-letnie, awaryjne rury były przyczyną problemów dla mieszkańców i okolicznych restauratorów. Trudność prac wynikała przede wszystkim z faktu, że były one realizowane w rejonie centrum, gdzie ruch jest duży.

Wymieniono dwa wodociągi żeliwne DN100 mm z 1900 r. (po wschodniej i zachodniej stronie) o łącznej długości 440 m oraz wodociąg DN250 mm stal (o długości 260 m), który przebiega przez aleję Fontann.

Prace miały być prowadzone do wiosny 2026 roku. Zadanie udało się zrealizować znacznie wcześniej. (K)

 

Komentarze

Andy
2025-12-01 12:17:18
Wreszcie można będzie spokojnie napić się kranówki bez przegotowania.
