Prace przy przebudowie wodociągu w centrum Szczecina zakończone

Prace zakończono przed czasem. Fot. Piotr Sikora

Zakończyły się prace ZWiK w alei Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Wykonawca uprzątnął swoje zaplecze z rejonu placu Lotników, zniknęły słupki z miejsc parkingowych.

Wymieniona została infrastruktura pomiędzy placem Lotników a placem Grunwaldzkim. Ponad 100-letnie, awaryjne rury były przyczyną problemów dla mieszkańców i okolicznych restauratorów. Trudność prac wynikała przede wszystkim z faktu, że były one realizowane w rejonie centrum, gdzie ruch jest duży.

Wymieniono dwa wodociągi żeliwne DN100 mm z 1900 r. (po wschodniej i zachodniej stronie) o łącznej długości 440 m oraz wodociąg DN250 mm stal (o długości 260 m), który przebiega przez aleję Fontann.

Prace miały być prowadzone do wiosny 2026 roku. Zadanie udało się zrealizować znacznie wcześniej. (K)

