Środa, 15 października 2025 r. 
Data publikacji: 15 października 2025 r. 09:17
Ostatnia aktualizacja: 15 października 2025 r. 09:39
Problemy z ciśnieniem wody na lewobrzeżu
Fot. Ryszard Pakieser  

– W związku z planowanym przełączaniem magistrali wodociągowej na ul. Boryny w mieście występują przypadki spadku ciśnienia wody lub przerwy w jej dostawie – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK. – Sytuacja ma miejsce w części lewobrzeża i unormuje się do wieczora.

– Prace przygotowawcze do przełączenia trwają od wczoraj. Obecnie działa jedna, zamiast dwóch, magistrala o mniejszej średnicy - DN 600. Wczorajsza próba unormowania ciśnienia w mieście nie przyniosła  zakładanych rezultatów, dlatego dzisiaj prowadzone będą kolejne procesy z tym związane – wyjaśnia Hanna Pieczyńska. – Jednym z nich będzie zwiększenie ilości wody z ujęć podziemnych. To powinno do środowego wieczora przywrócić prawidłowe dostawy wody do całego miasta.

Zakres zadania „Przebudowa magistrali wodociągowych DN800 i DN600 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie” obejmuję przebudowę magistrali DN800 mm o długości 96,6 m oraz magistrali DN600 mm o długości 73,8 m. Przesuwamy magistralę, ponieważ w planie mamy budowę nowego Laboratorium Centralnego.

(d)

Komentarze

Rurarz
2025-10-15 09:35:13
Cosik mnie sie zdaje, że dziorka jest !

