Problemy z ciśnieniem wody na lewobrzeżu

Fot. Ryszard Pakieser

– W związku z planowanym przełączaniem magistrali wodociągowej na ul. Boryny w mieście występują przypadki spadku ciśnienia wody lub przerwy w jej dostawie – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK. – Sytuacja ma miejsce w części lewobrzeża i unormuje się do wieczora.

– Prace przygotowawcze do przełączenia trwają od wczoraj. Obecnie działa jedna, zamiast dwóch, magistrala o mniejszej średnicy - DN 600. Wczorajsza próba unormowania ciśnienia w mieście nie przyniosła zakładanych rezultatów, dlatego dzisiaj prowadzone będą kolejne procesy z tym związane – wyjaśnia Hanna Pieczyńska. – Jednym z nich będzie zwiększenie ilości wody z ujęć podziemnych. To powinno do środowego wieczora przywrócić prawidłowe dostawy wody do całego miasta.

Zakres zadania „Przebudowa magistrali wodociągowych DN800 i DN600 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie” obejmuję przebudowę magistrali DN800 mm o długości 96,6 m oraz magistrali DN600 mm o długości 73,8 m. Przesuwamy magistralę, ponieważ w planie mamy budowę nowego Laboratorium Centralnego.

(d)

REKLAMA