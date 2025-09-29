Poniedziałek, 29 września 2025 r. 
ZWiK usuwa awarię wodociągu. Utrudnienia w ruchu na ul. 26 kwietnia

Data publikacji: 29 września 2025 r. 09:31
Ostatnia aktualizacja: 29 września 2025 r. 10:39
ZWiK usuwa awarię wodociągu. Utrudnienia w ruchu na ul. 26 kwietnia
Od poniedziałkowego poranka (29 września) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu na ul. 26-Kwietnia.

 - Zawężony zostanie odcinek od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z Bohaterów Warszawy. Zamykamy prawy pas jezdni ze względu na potrzebę usunięcia awarii na wodociągu dn 300 - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

- Utrudnienia mogą potrwać do końca tygodnia. Jednocześnie informujemy, że pomimo prowadzonych przez nas prac mieszkańcy będą mieli wodę - dodaje H. Pieczyńska.

(ip)

