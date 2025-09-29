ZWiK usuwa awarię wodociągu. Utrudnienia w ruchu na ul. 26 kwietnia

Fot. Anna Gniazdowska

Od poniedziałkowego poranka (29 września) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu na ul. 26-Kwietnia.

- Zawężony zostanie odcinek od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z Bohaterów Warszawy. Zamykamy prawy pas jezdni ze względu na potrzebę usunięcia awarii na wodociągu dn 300 - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

- Utrudnienia mogą potrwać do końca tygodnia. Jednocześnie informujemy, że pomimo prowadzonych przez nas prac mieszkańcy będą mieli wodę - dodaje H. Pieczyńska.

(ip)