Awaria wody na Pomorzanach (akt. 1)

Fot. Archiwum

Aktualizacja:

Awaria na ul. Chłapowskiego została już usunięta.

Wcześniejsza informacja:

Mieszkańcy Pomorzan są bez wody. Poważna awaria utrudnia im funkcjonowanie. ZWiK informuje, że niebawem awaria zostanie usunięta.

O sytuacji poinformował nas jeden z mieszkańców.

- Nie ma wody na Pomorzanach od 31.10.2025 od 18.00. Jest 1.11.2025 1.00 w nocy a wody nadal brak. Dzwoniłem na numer 994 i powiedzieli że nie wiadomo kiedy awaria zostanie naprawione, że to wszystko przez remont ulicy na Powstańców Wielkopolskich. Wody podobno ma nie być długo, nawet do końca świątecznego weekendu. Mieszkańcy Pomorzan zostali bez wody na Wszystkich Świętych. Przecież to chore! - pisze pan Damian w liście do redakcji "Kuriera Szczecińskiego". - Przyjechał beczkowóz z wodą tylko na dwie godziny i sobie pojechał. A potem co? Przecież t o jest nienormalne. Media milczą, gazety nic nie piszą, ZWiK próbuje zamieść swoje niedociągnięcia pod dywan. Nikogo to nie interesuje. Ludzie nie mogą przygotować się na 1 listopada. Tak to nie powinno wyglądać w XXI wieku.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze ZWiK.

- Awaria sieci wodociągowej na ul Chłapowskiego nastąpiła w godz wieczornych i z racji późnej pory nie mogliśmy przystąpić do usuwania jej niezwłocznie. Podstawiliśmy beczkowóz z wodą pitną od godz 19:30 do godz 23 tego samego dnia, od razu po tym jak wodę musieliśmy wyłączyć. Dzisiaj czyli 1.11.25 od godz 7 również był podstawiony beczkowóz i będzie stal do momentu usunięcia awarii - podaje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK. - Szacowany czas usunięcia awarii to 1.11 około godz 14. Będziemy robić co w naszej mocy, żeby do tego czasu woda wróciła. Za wszelkie problemy serdecznie przepraszamy.©℗

(aj)

