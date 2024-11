Prace na ul. Wapiennej

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Do 27 listopada wydłuży się termin zakończenia prac związanych z wykonywaniem wysp spowalniających z kostki betonowej na ulicy Wapiennej.

Jednocześnie od 27.11 do 3.12. zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Wapiennej od ronda Północna/Wapienna do ul. Feniksa (osiedle Nad strumykiem). Na tym fragmencie jezdni będą prowadzone roboty związane z wykonaniem wyspy z kostki betonowej. Dojazd do ul. Feniksa będzie możliwy ul. Wapienną, od strony ul. Szczecińskiej. Kierowcy są proszeni o zachowanie uwagi.

(K)