Prace na A6 przy granicy postępują. Uwaga na utrudnienia

Na zdjęciu odcinek drogi szybkiego ruchu, na którym trwają prace budowlane przy wznoszeniu wiaduktu lub mostu, z widocznymi podporami i rusztowaniami na środku jezdni. Wokół znajdują się maszyny budowlane, nasypy ziemne oraz las, a ruch samochodowy odbywa się tymczasowo jedną jezdnią oddzieloną barierami. Fot. GDDKiA

W najbliższych dniach kierowców czekają dodatkowe utrudnienia na autostradzie A6 na granicy w Kołbaskowie. Od czwartku (11 czerwca) do soboty (13 czerwca) zaplanowany jest montaż belek prefabrykowanych na nowym wiadukcie nad autostradą. Podczas prowadzonych prac ruch pojazdów będzie wstrzymywany na około 10 minut. W ciągu dnia może być kilka takich krótkotrwałych przerw w ruchu.

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Od ubiegłego roku trwają prace przy budowie nowej infrastruktury na granicznym odcinku autostrady A6. Ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią do Szczecina. Jednym z głównych elementów inwestycji jest wiadukt, który umożliwi zawracanie przed granicą. Gotowe są podpory, teraz przyszedł czas na montaż belek prefabrykowanych. Na obiekcie będzie łącznie 36 belek, po 18 nad każdą jezdnią.

– Względy bezpieczeństwa wymagają, aby podczas przenoszenia belki (każda o długości 26,5 m) przez dźwig nad czynną jezdnią ruch był wstrzymany – informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. – Po wakacjach planujemy przełożenie ruchu w obu kierunkach na jezdnię do Berlina. Zakończenie prac przewidujemy w II kwartale przyszłego roku.

Na odcinku autostrady A6, bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej, nie ma możliwości zawracania (kolejny węzeł po stronie niemieckiej jest 9,5 km dalej). Nie ma również odpowiednich miejsc do kontroli – służby muszą korzystać z dróg przy stacjach paliw.

Aby zapewnić możliwość zawracania przed granicą, co usprawni zarówno działania służb utrzymania drogi, jak i będzie przydatne dla kierowców – powstaje wiadukt nad autostradą A6 oraz łącznice i jezdnie manewrowe.

Po południowej stronie autostrady budowany jest plac do kontroli wraz z oznakowaniem aktywnym. Dzięki temu rozwiązaniu służby graniczne nie będą już musiały prowadzić kontroli na jezdni wzdłuż stacji paliw. Inwestycja jest również efektem doświadczeń płynących z wprowadzenia ograniczeń ruchu na granicy w związku z COVID-19.

(K)

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