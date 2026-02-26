Czwartek, 26 lutego 2026 r. 
Droga S6 całkowicie przejezdna po poniedziałkowym zalaniu

Data publikacji: 26 lutego 2026 r. 20:07
Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2026 r. 20:07
Fot. GDDKiA  

Droga S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód została odblokowana w kierunku Gdańska i jest już całkowicie przejezdna - podał PAP rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk. Zakończyła się akcja strażaków przy wypompowywaniu wody roztopowej.

Trasa ekspresowa S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód została całkowicie przywrócona do ruchu w czwartek ok. godz. 16.40. Jak przekazał Grzeszczuk, odblokowano drogę w kierunku Gdańska. W stronę Szczecina można już było jeździć od środy, od godz. 18.30.

Droga S6 na tym odcinku została zablokowana w poniedziałek o godz. 20.45. Trasę zalała woda roztopowa. Utworzyły się tam zastoiska.

We wtorek strażacy rozpoczęli akcję wypompowywania wody z jezdni przy użyciu pomp wysokiej wydajności.

Dla kierowców obowiązywały objazdy starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Tworzyły się korki. 

Logo PAP Copyright

