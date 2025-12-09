Są pozwolenia na budowę dwóch odcinków S10 w województwie zachodniopomorskim (akt. 1)

Fot. GDDKiA O Szczecin

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S10: Stargard-Recz o długości 13,8 km i Recz-Suchań o długości 19,6 km. Są to pierwsze pozwolenia na budowę dla dwóch spośród siedmiu realizowanych odcinków S10 Szczecin-Wałcz.

REKLAMA

Umowę na realizację inwestycji o wartości ponad 450 mln zł została podpisana w lipcu ubiegłego roku z firmą Budimex. W maju tego roku do Wojewody Zachodniopomorskiego trafił wniosek o wydanie decyzji ZRID.

- Decyzja ZRID umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych. W ciągu najbliższych 30 dni przekażemy wykonawcom plac budowy i będą mogły rozpocząć się pierwsze prace w terenie – deklaruje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W pierwszym okresie mają być prowadzone roboty wstępne obejmujące rozpoznanie saperskie oraz wyznaczenie geodezyjne obszaru inwestycji. Kontynuowane będą również prowadzone już w pewnym zakresie ratunkowe badania archeologiczne. Od 16 grudnia rozpoczyna się przerwa zimowa, czyli czas wyłączony z realizacji robót budowlanych. W związku z tym podanie pełnego zakresu robót GDDKiA zapowiada na wiosnę.

Wydanie decyzji ZRID oznacza też rozpoczęcie procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę. - Rzeczoznawcy wyznaczeni przez Wojewodę Zachodniopomorskiego będą przygotowywali operaty określające wycenę nieruchomości, a cała procedura zakończy się wydaniem przez Wojewodę decyzji odszkodowawczej i wypłatą środków przez GDDKiA – wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk.

Siedem odcinków S10

W 2024 r. i na początku 2025 r. GDDKiA podpisała umowy na realizację siedmiu odcinków S10 między Szczecinem i Wałczem (w formule projektuj i buduj). W tym roku, zgodnie z terminami kontraktowymi (10 miesięcy od podpisania umowy), wykonawcy składali wnioski o wydanie decyzji ZRID dla poszczególnych odcinków. Obecnie trwają procedury dla pozostałych pięciu odcinków i kolejne pozwolenia na budowę są spodziewane na początku przyszłego roku. Jako ostatni decyzję ZRID powinien otrzymać w połowie przyszłego roku odcinek Szczecin Kijewo-Szczecin Zdunowo, dla którego wniosek został złożony pod koniec listopada.

- Zakładając sprawne zakończenie wszystkich procedur administracyjnych, w przyszłym roku będziemy mieć plac budowy o długości 100 km. Zakończenie realizacji S10 od Szczecina do Wałcza planowane jest do końca 2028 roku – wylicza Grzeszczuk.

Jak przebiegać będzie nowa droga

S10 Stargard-Suchań rozpoczyna się od węzła drogowego Stargard Wschód, na którym obecnie kończy się S10. Następnie trasa biegnie obok obecnej DK10, po jej północnej stronie. W rejonie miejscowości Tychowo powstanie para Miejsc Obsługi Podróżnych. Będzie tam rezerwa pod budowę stacji paliw i restauracji. S10 ominie od północy Krąpiel, gdzie na przecięciu z drogą powiatową powstanie węzeł drogowy. Dalej ponownie droga będzie biegła obok obecnego przebiegu DK10. Odcinek zakończy się kilometr przed węzłem drogowym Suchań.

Na nowej trasie zaplanowano budowę węzła drogowego Krąpiel i pary MOP Tychowo. Powstanie osiem wiaduktów, sześć przejść dolnych dla zwierząt i jedno górne.

Umowę na realizację odcinka S10 Suchań-Recz o wartości 667,5 mln zł GDDKiA podpisała w maju ubiegłego roku. Wykonawcą jest Grupa Mirbud. W marcu tego roku został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Ta trasa rozpocznie się przed węzłem drogowym Suchań. Od tego miejsca nowa droga odejdzie na północ od obecnego przebiegu DK10 i będzie biegła po nowym śladzie na całym odcinku. S10 ominie od północy również Wapnicę i Recz. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 151 zlokalizowany będzie węzeł drogowy Recz, a odcinek zakończy się trochę ponad kilometr za nim.

W ramach inwestycji przewidziano budowę dwóch węzłów drogowych: Suchań i Recz. Powstanie również 14 obiektów mostowych: 11 wiaduktów, dwie estakady oraz most. Wybudowane zostaną również dwa dolne przejścia dla zwierząt.

(k)

REKLAMA