XII Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Ruszyły zapisy

Fot. Dariusz Gorajski

Już wkrótce, bo 1 marca, Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Organizowana od roku 2013 przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników impreza cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ponieważ obecna dwunasta edycja będzie nawiązywała do historii miasta, odbędzie się pod hasłem „Z archiwum Sz.”. Wiele tras, ze względu na wstępy do obiektów, podlega ograniczeniom ilościowym osób, dlatego bezpłatne bilety na uczestnictwo w grupach z limitowanymi wstępami są dostępne do wyczerpania, od dziś - 19 lutego od godz. 10.00. w Centrum Informacji Turystycznej lub w formie online na stronie: https://www.accredi.pl/dzienprzewodnika 2025.



Zwiedzanie w Szczecinie rozpocznie się jak zwykle o godzinie ​11.00 na placu Lotników​, a zakończy koncertem organowym w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba o godzinie 14.30. Wyjątkiem będzie kilka grup ze wstępami do obiektów położonych w pewnym oddaleniu od centrum. Dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi tras i ich przebiegu.

Podczas XII Międzynarodowego Dnia Przewodnika 30 kwalifikowanych przewodników Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników wyraziło chęć udziału w wydarzeniu, by przybliżyć mieszkańcom i turystom kolejne ciekawostki, tajemnice i historie wybranych obiektów i zabytków Szczecina.

- Do wyboru oferujemy 31 tras, w 34 grupach, na których pokażemy m.in. miejsca niedawno otwarte (Centrum Solidarności „Stocznia”), czy też obiekty na co dzień trudno dostępne lub wręcz niedostępne dla mieszkańców: najgłębiej i najwyżej położone zakamarki Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego i Miejskiego, czy obiekty przemysłowe, jak: EcoGenerator, Browar Bosman - mówi Maciej Dobromilski, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników. - Podczas spacerów będzie możliwość zobaczenia ciekawej wystawy w Archiwum Państwowym, panoram miast pomorskich w Pałacu Ziemstwa i spotkania ze znanym aktorem Michałem Janickim, czy też obejrzenia filmu o żołnierzach AK podczas zwiedzania Centrum Dialogu Przełomy. Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych miłośnikach kultury, dla których atrakcją będzie możliwość zobaczenia kulisów Teatru Lalek „Pleciuga” lub rodzinny „spacer literacki z ptakami” połączony z wstępem do Zajezdni Sztuki Muzeum Techniki i Komunikacji. Alternatywą będzie też rodzinny spacer z pruskim żołnierzem po byłych terenach twierdzy Szczecin.

Także tradycyjnie, aż kilkanaście tras, to pomysły autorskie przewodników. Będzie możliwość poznania miejsc związanych ze szczecińskimi masonami, słynnymi katastrofami i wypadkami w mieście, odkrywania napisów zachowanych na fasadach starych budynków lub odszukania na Cmentarzu Centralnym miejsca spoczynku znanych szczecinian świata nauki, kultury i sportu.

- Prosimy o dokładne zapoznanie się z ofertą tegorocznych tras i ograniczeniami dotyczącymi wstępów do zwiedzanych obiektów - mówi Maciej Dobromilski. - Wykaz tras został zamieszczony na stronach internetowych www.zspip.pl oraz www.visitszczecin.eu www.tourszczecin.eu i w serwisie społecznościowym www.facebook.com/visitszczecin.

Wiele tras, ze względu na wstępy do obiektów podlega ograniczeniom ilościowym osób, dlatego w bieżącym roku bezpłatne bilety na uczestnictwo w grupach z limitowanymi wstępami do obiektów są dostępne do wyczerpania limitów od 19 lutego od godz. 10.00. w Centrum Informacji Turystycznej lub w formie online na stronie: https://www.accredi.pl/dzienprzewodnika 2025





(K)