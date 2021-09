Poznaliśmy zwycięzców konkursu "Cały Szczecin w kwiatach"!

Poznaliśmy laureatów tegorocznej, 47. odsłony naszego konkursu „Cały Szczecin w kwiatach”. Nagrody i wyróżnienia zostały rozdane podczas niedzielnej gali, która tradycyjnie odbyła się w gościnnych progach Rajskiego Ogrodu przy al. Wojska Polskiego. Konkurs został przeprowadzony w czterech kategoriach. Nasi Czytelnicy wskazali również swojego laureata Nagrody Publiczności.

Podobnie jak w roku ubiegłym, ze względu na pandemię koronawirusa, komisja konkursowa w składzie: Ewa Maj, Maria Płatek, Danuta Chodyniecka, Waldemar Osiński, Justyna Sielicka i Adrian Bednarski, oceniała zgłoszone miejsca na podstawie nadsyłanych przez uczestników zdjęć. Podczas wielkiej gali nie brakowało emocji i wzruszeń. Udział w niedzielnym wydarzeniu wzięli finaliści i ich rodziny, przedstawiciele partnerów konkursu, fundatorzy nagród, członkowie jury oraz przedstawiciele naszej redakcji.

- Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu i gratuluję zwycięzcom - mówił podczas gali Roman Ciepliński, redaktor naczelny Kuriera Szczecińskiego. - Cieszę się, że "Cały Szczecin w kwiatach" tak pięknie się rozwija. Mam nadzieje, że ta tradycja będzie kontynuowana. Wszystkim życzę dalszych sukcesów w naszym konkursie.

Kategoria balkony

Tytuły i nagrody rozdane zostały w czterech kategoriach. W kategorii balkony po raz kolejny zwyciężył ten znajdujący się w wieżowcu przy ul. Szafera i należący do Wandy i Tadeusza Słodkowiczów. Wyjątkowo piękny i kolorowy zakątek po raz szósty z rzędu nie miał sobie równych.

- Jestem bardzo zadowolony, że po raz kolejny udało się zdobyć pierwsze miejsce - dzielił się wrażeniami pan Tadeusz. - W przyszłym roku zamierzam znowu wziąć udział w konkursie, ponieważ jest to zawsze bardzo ekscytujące.

Drugie miejsce przypadło balkonowi w kamienicy przy ul. Jana Karola Chodkiewicza. Należy on do Agnieszki i Zenona Kramarzów. Trzecie miejsce zajęli wspólnie Barbara i Andrzej Wróblewscy za balkon przy ul. Duńskiej oraz Magdalena Pruszak, której miniogród znajduje się przy ul. Krasickiego. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymali Anna i Jerzy Pruscy za balkon urządzony przy al. Wojska Polskiego.

Kategoria ogrody

W kategorii ogrodów i tym razem najpiękniejszy okazał się ten należący do Elżbiety i Jerzego Gajdulów z ul. Krańcowej na Żelechowej.

- Jesteśmy przeszczęśliwi, że udało nam się wygrać - nie kryli emocji państwo Gajdulowie. - Szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się, że po raz kolejny zdobędziemy pierwsze miejsce. Cieszymy się, że doceniono naszą pracę. A to wszystko z miłości do roślin, a przede wszystkim do kwiatów, bez których nie potrafilibyśmy żyć.

Drugie miejsce zajęli Diana i Maciej Czerwonkowie z ul. Ratajczaka. Trzecie przypadło ogrodowi urządzonemu przez Alicję i Zdzisława Mikułów. Ich raj na ziemi znajduje się przy ul. Księcia Borysa. Wyróżnieniem w tej samej kategorii uhonorowano Małgorzatę i Rafała Depów oraz Krzysztofa Wosia i Pawła Wosia.

Kategoria inne formy zagospodarowania terenu

Laureatką nagrody głównej w kategorii inne formy zagospodarowania terenu została Jolanta Werner. Jej kolorowy taras znajduje się przy ul. Niedziałkowskiego. Drugie miejsce przypadło panu Janowi Kaczyńskiemu, który od lat dba o podwórze wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Tkackiej. Na trzecim stopniu podium uplasował się ogród Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej pod opieką pani Marii Myśliwiec.

Kategoria ogródki działkowe

W kategorii ogródków działkowych tytuł najpiękniejszego drugi raz obroniła działka Marii Matz. Jej zielony zakątek znajduje się w ROD gen. Władysława Sikorskiego na Pogodnie. Drugie miejsce przypadło Annie i Jerzemu Kostańskim za ogród na terenie ROD "Bukowina". Na trzecim miejscu uplasował się ogród Gracjana Falkowskiego. Wyróżnieniem w tej samej kategorii zdecydowano się uhonorować Helenę i Franciszka Konkolowskich.

Nagroda publiczności

Natomiast nagroda publiczności, jaką jest pobyt dla dwóch osób w Sandra Spa w Pogorzelicy, powędrowała do Dariusza Filipowicza, który opiekuje się podwórkiem przy ul. Targ Rybny.

Głównymi sponsorami nagród rzeczowych już tradycyjnie w postaci bonów kwotowych na zakupy w swoich centrach ogrodniczych był wspomniany Rajski Ogród, a zestawy nawozów do roślin ufundowała spółka Fosfan. Ponadto nagrody ufundował Polski Związek Działkowców.

Wszystkim laureatom i finalistom gratulujemy!

Kamil KRUKOWSKI