Poznaliśmy zwycięskie projekty SBO 2026

Zakończyła się 13. edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – rekordowa pod względem zarówno środków, jak i aktywności mieszkańców. Dzięki głosom mieszkańców w 2026 roku zostanie zrealizowanych aż 26 projektów, które już wkrótce zmienią miejską przestrzeń.

W tym roku do wyboru było 114 propozycji – 20 ogólnomiejskich i 94 lokalne. Mieszkańcy zdecydowali, na co przeznaczone zostanie rekordowe 20 milionów złotych. Podczas Gali Obywatelskiej prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, podkreślając, że takie zaangażowanie w bardzo konkretny sposób wpływa na kształt miasta.

Zainteresowanie było ogromne. W głosowaniu udział wzięło ponad 31 tysięcy szczecinian, którzy oddali łącznie 84 022 głosy – w tym 28 001 na projekty ogólnomiejskie oraz 56 021 na lokalne.

Oto zwycięskie projekty:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE: Bezpieczne serce Szczecina - AED w komunikacji miejskiej Gryfy Szczecińskie – Małe Legendy Wielkiego Miasta PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO Bezpłatne warsztaty redukcji stresu z elementami arteterapii i rekreacji dla mieszkańców Szczecina. PROJEKTY LOKALNE: Dąbie, Załom – Kasztanowe (970 000 złotych): - Kino na leżakach w parku w Dąbiu - Dąbie pełne pasji – twórcze warsztaty dla mieszkańców - Twórcze strefy malarskie w parku w Dąbiu - Senior w cyfrowej rzeczywistości - warsztaty bezpieczeństwa cyfrowego Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego - Klonowica (880 000 złotych): - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia - przedłużenie ulicy Przygodnej w kierunku ulicy Taczaka - Poidełko na Netto Arenie Golęcino – Gocław, Żelechowa, Drzetowo – Grabowo (1 380 000 złotych): - KURS NA PÓŁNOC- Wielkie porządki Gumieńce (1 010 000 złotych): - Oświetlenie ulicy i parku Przygodna Niebuszewo, Niebuszewo – Bolinko (1 310 000 złotych): - Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna przy SP 35 – aktywność dla każdego! Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo (870 000 złotych): - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu "Orlik" przy OKS Vielgowia Pogodno, Łękno, Świerczewo (1 560 000 złotych): - Schody na POGOŃ - od Witkiewicza i Kalinki - Modernizacja oświetlenia w parku na ulicy Twardowskiego - Książkodzielnia na ulicy Santockiej Pomorzany, Międzyodrze – Wyspa Pucka (1 180 000 złotych): - Parking na placu przy Dunikowskiego Skolwin, Stołczyn, Bukowo (880 000 złotych): - KURS NA PÓŁNOC- Rekreacyjne zakątki Słoneczne, Majowe, Bukowe – Klęskowo (1 280 000 złotych): - Nowoczesne i bezpieczne boiska na Słonecznym, Bukowym i Majowym Stare Miasto, Nowe Miasto, Centrum (1 050 000 złotych): - Pakiet dla ul. Potulickiej Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn (1 410 000 złotych): - Doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy Jasnych Błoni - Graffiti na legalu - Szkolenie z SAMOOBRONY Warszewo, Osów, Arkońskie – Niemierzyn (1 290 000 złotych): - Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Duńskiej Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje (930 000 złotych): - PARKING przy RYNKU w PODJUCHACH + WC – adaptacja oraz integracja infrastruktury z wybranym do realizacji projektem Rynku w ramach SBO 2022 - Zniczodzielnia na cmentarzu w Zdrojach.

