Poniedziałek, 08 grudnia 2025 r. 
Poznaliśmy zwycięskie projekty SBO 2026

Data publikacji: 08 grudnia 2025 r. 20:11
Ostatnia aktualizacja: 08 grudnia 2025 r. 20:11
Poznaliśmy zwycięskie projekty SBO 2026
 

Zakończyła się 13. edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – rekordowa pod względem zarówno środków, jak i aktywności mieszkańców. Dzięki głosom mieszkańców w 2026 roku zostanie zrealizowanych aż 26 projektów, które już wkrótce zmienią miejską przestrzeń.

W tym roku do wyboru było 114 propozycji – 20 ogólnomiejskich i 94 lokalne. Mieszkańcy zdecydowali, na co przeznaczone zostanie rekordowe 20 milionów złotych. Podczas Gali Obywatelskiej prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, podkreślając, że takie zaangażowanie w bardzo konkretny sposób wpływa na kształt miasta.

Zainteresowanie było ogromne. W głosowaniu udział wzięło ponad 31 tysięcy szczecinian, którzy oddali łącznie 84 022 głosy – w tym 28 001 na projekty ogólnomiejskie oraz 56 021 na lokalne.

Oto zwycięskie projekty: 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:

  1. Bezpieczne serce Szczecina - AED w komunikacji miejskiej
  2. Gryfy Szczecińskie – Małe Legendy Wielkiego Miasta
  3. PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO Bezpłatne warsztaty redukcji stresu z elementami arteterapii i rekreacji dla mieszkańców Szczecina.

PROJEKTY LOKALNE:

  1. Dąbie, Załom – Kasztanowe (970 000 złotych):

- Kino na leżakach w parku w Dąbiu

- Dąbie pełne pasji – twórcze warsztaty dla mieszkańców

- Twórcze strefy malarskie w parku w Dąbiu

- Senior w cyfrowej rzeczywistości - warsztaty bezpieczeństwa cyfrowego

  1. Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego - Klonowica (880 000 złotych):

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia - przedłużenie ulicy Przygodnej w kierunku ulicy Taczaka

- Poidełko na Netto Arenie

  1. Golęcino – Gocław, Żelechowa, Drzetowo – Grabowo (1 380 000 złotych):

- KURS NA PÓŁNOC- Wielkie porządki

  1. Gumieńce (1 010 000 złotych):

- Oświetlenie ulicy i parku Przygodna

  1. Niebuszewo, Niebuszewo – Bolinko (1 310 000 złotych):

- Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna przy SP 35 – aktywność dla każdego!

  1. Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo (870 000 złotych):

- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu "Orlik" przy OKS Vielgowia

  1. Pogodno, Łękno, Świerczewo (1 560 000 złotych):

- Schody na POGOŃ - od Witkiewicza i Kalinki

- Modernizacja oświetlenia w parku na ulicy Twardowskiego

- Książkodzielnia na ulicy Santockiej

  1. Pomorzany, Międzyodrze – Wyspa Pucka (1 180 000 złotych):

- Parking na placu przy Dunikowskiego

  1. Skolwin, Stołczyn, Bukowo (880 000 złotych):

- KURS NA PÓŁNOC- Rekreacyjne zakątki

  1. Słoneczne, Majowe, Bukowe – Klęskowo (1 280 000 złotych):

- Nowoczesne i bezpieczne boiska na Słonecznym, Bukowym i Majowym

  1. Stare Miasto, Nowe Miasto, Centrum (1 050 000 złotych):

- Pakiet dla ul. Potulickiej

  1. Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn (1 410 000 złotych):

- Doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy Jasnych Błoni

- Graffiti na legalu

- Szkolenie z SAMOOBRONY

  1. Warszewo, Osów, Arkońskie – Niemierzyn (1 290 000 złotych):

- Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Duńskiej

  1. Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje (930 000 złotych):

- PARKING przy RYNKU w PODJUCHACH + WC – adaptacja oraz integracja infrastruktury z wybranym do realizacji projektem Rynku w ramach SBO 2022

- Zniczodzielnia na cmentarzu w Zdrojach.

