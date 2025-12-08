Poznaliśmy zwycięskie projekty SBO 2026

Zakończyła się 13. edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – rekordowa pod względem zarówno środków, jak i aktywności mieszkańców. Dzięki głosom mieszkańców w 2026 roku zostanie zrealizowanych aż 26 projektów, które już wkrótce zmienią miejską przestrzeń.
W tym roku do wyboru było 114 propozycji – 20 ogólnomiejskich i 94 lokalne. Mieszkańcy zdecydowali, na co przeznaczone zostanie rekordowe 20 milionów złotych. Podczas Gali Obywatelskiej prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, podkreślając, że takie zaangażowanie w bardzo konkretny sposób wpływa na kształt miasta.
Zainteresowanie było ogromne. W głosowaniu udział wzięło ponad 31 tysięcy szczecinian, którzy oddali łącznie 84 022 głosy – w tym 28 001 na projekty ogólnomiejskie oraz 56 021 na lokalne.
Oto zwycięskie projekty:
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:
PROJEKTY LOKALNE:
- Kino na leżakach w parku w Dąbiu
- Dąbie pełne pasji – twórcze warsztaty dla mieszkańców
- Twórcze strefy malarskie w parku w Dąbiu
- Senior w cyfrowej rzeczywistości - warsztaty bezpieczeństwa cyfrowego
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia - przedłużenie ulicy Przygodnej w kierunku ulicy Taczaka
- Poidełko na Netto Arenie
- KURS NA PÓŁNOC- Wielkie porządki
- Oświetlenie ulicy i parku Przygodna
- Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna przy SP 35 – aktywność dla każdego!
- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu "Orlik" przy OKS Vielgowia
- Schody na POGOŃ - od Witkiewicza i Kalinki
- Modernizacja oświetlenia w parku na ulicy Twardowskiego
- Książkodzielnia na ulicy Santockiej
- Parking na placu przy Dunikowskiego
- KURS NA PÓŁNOC- Rekreacyjne zakątki
- Nowoczesne i bezpieczne boiska na Słonecznym, Bukowym i Majowym
- Pakiet dla ul. Potulickiej
- Doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy Jasnych Błoni
- Graffiti na legalu
- Szkolenie z SAMOOBRONY
- Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Duńskiej
- PARKING przy RYNKU w PODJUCHACH + WC – adaptacja oraz integracja infrastruktury z wybranym do realizacji projektem Rynku w ramach SBO 2022
- Zniczodzielnia na cmentarzu w Zdrojach.