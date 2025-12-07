Szczecinianie zagłosowali w SBO. Niebawem poznamy zwycięskie projekty

Zakończyło się głosowanie na projekty w ramach SBO 2026. Zwycięzców poznamy 8 grudnia. Fot. SBO

31 115 mieszkańców oddało głosy na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie skończyło się w środę, 3 grudnia.

W tegorocznej edycji można było głosować w sumie na 114 projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację pod względem możliwości ich realizacji. Wśród propozycji znalazły się 94 projekty lokalne oraz 20 projektów ogólnomiejskich.

Podczas głosowania, które zgodnie z nowymi zasadami trwało 3 tygodnie, oddano łącznie 84 019 głosów, z czego 28 000 na projekty ogólnomiejskie, a 56 019 na projekty lokalne.

– Następnym krokiem, który musimy teraz wykonać, jest weryfikacja poprawności danych osób głosujących, co pozwoli nam wyeliminować wszelkie ewentualne nieprawidłowości czy też bezprawne użycie danych innych osób – mówi Jakub Baranowski, kierownik Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

Zwycięskie projekty wraz ze zweryfikowaną liczbą głosów poznamy podczas Gali Obywatelskiej, która odbędzie się 8 grudnia br.

Według statystyk w tym roku częściej głosowały kobiety, które stanowiły 55 proc. wszystkich głosujących. Pod względem wieku najbardziej liczną grupą byli mieszkańcy Szczecina w wieku od 36 do 49 lat. Na drugim miejscu pod względem tego kryterium uplasowali się szczecinianie w wieku od 26 do 35 lat, a na trzecim osoby, które jeszcze nie ukończyły 18. roku życia.

W tegorocznej edycji SBO szczecinianie decydowali na co przeznaczyć aż 20 milionów złotych. To kwota o ponad 2 miliony złotych wyższa niż wymagane ustawą minimum. 80 proc. zaplanowanych środków (16 milionów złotych) zostanie przeznaczone na realizację zwycięskich projektów lokalnych, a pozostałe 20 proc. (4 miliony) na realizację projektów ogólnomiejskich. ©℗

