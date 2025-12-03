Rekordowe zainteresowanie Szczecińskim Budżetem Obywatelskim

Ponad 31 tysięcy mieszkańców zdecydowało, jak zostanie rozdysponowane rekordowe 20 milionów złotych w tegorocznym Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. To najlepszy wynik frekwencji od pięciu lat.

REKLAMA

Do wyboru było 114 propozycji – 94 lokalne i 20 ogólnomiejskich – wszystkie wcześniej pozytywnie ocenione pod kątem możliwości realizacji. W ciągu trzytygodniowego głosowania oddano łącznie 84 019 głosów. Na projekty ogólnomiejskie trafiło 28 tysięcy głosów, a na lokalne ponad 56 tysięcy.

Obecnie trwa weryfikacja poprawności danych głosujących, co ma wyeliminować ewentualne nadużycia.

– To ważny etap, który pozwala zachować transparentność całego procesu – wyjaśnia Jakub Baranowski, kierownik Biura Partycypacji Społecznej.

Najaktywniejsze w tegorocznym głosowaniu były kobiety, stanowiąc 55% wszystkich uczestników. Najliczniejszą grupę wiekową stanowili szczecinianie między 36. a 49. rokiem życia. Wyniki tegorocznej edycji poznamy 8 grudnia podczas Gali Obywatelskiej.

Przypomnijmy – 16 milionów złotych przeznaczono na projekty lokalne, a 4 miliony na ogólnomiejskie, co oznacza, że budżet miasta na partycypację przekroczył ustawowe minimum o ponad 2 miliony złotych.

oprac rj

REKLAMA