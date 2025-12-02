Piłka nożna. Świt na urlopie

Piłkarze II-ligowego Świtu Szczecin zakończyli tegoroczne rozgrywki mocnym akcentem, pokonując na Skolwinie byłego ekstraklasowicza Sandecję Nowy Sącz 2:0, a tydzień wcześniej wygrali na wyjeździe z KKS-em 1925 Kalisz 4:3, zaś w sześciu ostatnich meczach nie doznali porażki i dzięki temu awansowali na 5. miejsce w tabeli, premiowane grą w barażach o awans do I ligi!

Podopieczni trenera Tomasza Kafarskiego w całej jesiennej rundzie oraz w dwóch kolejkach „wiosennych" rewanżów zgromadzili 32 punkty, na co złożyło się 9 zwycięstw, 5 remisów i 5 przegranych (w Szczecinie - 6 wygranych i po 2 remisy oraz porażki; na wyjazdach - po 3 triumfy, podziały punktów i niepowodzenia), a dało to korzystną różnicę bramek: 37-32. Świt jest bardzo bramkostrzelną drużyną, a więcej goli (po 38) zdobyli jedynie liderująca Unia Skierniewice i mająca za sobą ekstraklasową przeszłość Stal Stalowa Wola, a tyle samo trafień co szczecinianie, ma jeszcze Olimpia Grudziądz, zaś pozostałe kluby są znacznie mniej skuteczne. Gorzej wygląda jednak gra defensywna zespołu z północy grodu Gryfa, bo więcej goli od skolwinian straciły tylko 3 kluby plasujące się obecnie na spadkowych pozycjach. Jak więc widać, nasza drużyna ma jeszcze spore rezerwy, jeśli poprawi grę w obronie!

Po bardzo udanej jesieni, od razu po ostatnim meczu, piłkarze udali się na zasłużone urlopy, a przygotowania do wiosennych zmagań rozpoczną 7 stycznia, zaś w planach mają zgrupowanie w Świnoujściu. Nikt z zawodników z obecnej kadry nie zgłaszał chęci opuszczenia Świtu zimą, a działacze myślą o drobnych wzmocnieniach, nastawiając się szczególnie na pozyskanie zdolnych młodzieżowców, którzy mogliby występować w podstawowym składzie.

Problemem klubu jest jednak baza na Skolwinie i z tego powodu były problemy z otrzymaniem II-ligowej licencji, która na obecny sezon została przyznana jedynie warunkowo, a o pozytywnej decyzji zaważył fakt, że do PZPN-u przesłano dokumenty potwierdzające ogłoszenie przetargu na gruntowną modernizację stadionu. Problem w tym, że do obiecanej przez prezydenta miasta Piotra Krzystka inwestycji nie dojdzie, bo sprzeciwili się temu radni Koalicji Obywatelskiej, posiadający zdecydowaną większość w Radzie Miasta Szczecina, a pieniądze zaplanowane na modernizację obiektu na Skolwinie, przekierowano na inne cele. Czy w tej sytuacji Świt otrzyma II-ligową licencję na sezon 2026/2027? A sytuacja z certyfikatem będzie jeszcze trudniejsza, jeśli szczecińscy piłkarze będą kontynuować dobrą jesienną passę i awansują na ekstraklasowe zaplecze, bo w I lidze wymagania licencyjne są jeszcze nieco wyższe...

Północ zmieniaj ze Świtem!



Szansę na drobną poprawę sportowej infrastruktury na Skolwinie wiązać można ze Szczecińskim Budżetem Obywatelskim, a przypomnijmy, że w środę jest ostatni dzień głosowania. W tegorocznej edycji SBO swój projekt złożyło także środowisko związane z Klubem Sportowym Świt. W mediach głośno było ostatnio o braku realizacji trybuny wraz z zapleczem socjalnych dla piłkarzy II-ligowej drużyny, która dzielnie walczy o awans na zaplecze ekstraklasy. Projekt Stadion Świtu został wykreślony z budżetu i zastąpiono go przez program Moja Dzielnica – Moje Boisko. Tymczasem przedstawiciele Świtu złożyli projekt w SBO, który dotyczy właśnie budowy boiska dla dzieci i młodzieży na polanie rekreacyjnej przy ul. Orłowskiej, rozbudowy placu zabaw, stworzenia wybiegu dla psów oraz wykonania muralu na jednej z kamienic w centrum Skolwina, a także postawienia tablicy informacyjnej, która będzie informować mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach sportowych. W SBO 2026 można głosować już tylko do środy do godz. 15.30 dlatego przedstawiciele Świtu zachęcają kibiców, sympatyków i wszystkich szczecinian do wejścia na stronę sbo.szczecin.eu i wsparcia tej inicjatywy przez oddanie głosu na projekt lokalny nr 3 „Zmieniaj z Nami Północ” z obszaru Skolwin, Stołczyn, Bukowo, który ma służyć wszystkim mieszkańcom północy naszego miasta i powoli zmieniać obraz najbardziej niedoinwestowanych zakątków Szczecina. (mij)

