Pożar w zakładzie recyklingu opon. Strażacy schładzają instalacje

Fot. archiwum

Sześć zastępów straży pożarnej zabezpiecza miejsce pożaru i schładza instalacje technologiczne w zakładzie recyklingu opon przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie. Jak przekazał rzecznik PSP, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, nie ma zagrożenia dla mieszkańców okolicy.

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Pożar w hali, gdzie przetwarzane są opony samochodowe, wybuchł w piątek o świcie. Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, zapaliła się część instalacji technologicznej.

- To są wstępne ustalenia. Na miejscu działania prowadzi sześć zastępów, 23 strażaków. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany – przekazał asp. Dariusz Schacht z KW PSP.

Zakład recyklingu przy ul. Stołczyńskiej działa na terenach dawnej papierni. W rozmowie z PAP strażak podkreślił, że sytuacja jest już opanowana, „na miejscu nie występuje pożar w rozumieniu otwartego ognia”, a jednostki PSP koncentrują się na schładzaniu instalacji i „elementów technologicznych objętych wcześniejszym oddziaływaniem wysokiej temperatury”.

Wstępne oględziny miejsca pożaru, w ocenie strażaków, nie wskazują na udział w zdarzeniu osób trzecich czy sabotaż. Nie było też poważnego zagrożenia dla środowiska.

- Zadymienie nie było duże – wyjaśnił Schacht. – Nie ma zagrożenia dla mieszkańców okolicy – podsumował.

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