Pożar mieszkania przy Dunikowskiego. Jedna osoba poszkodowana

Fot. Ryszard Pakieser (archiwum)

Jedna osoba została poszkodowana w wyniku pożaru mieszkania przy ul. Dunikowskiego 17 w Szczecinie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 12.20. Ogień gasiły trzy wozy strażackie.



Pożar wybuchł na czwartym piętrze, prawdopodobnie w wyniku zapalenia się wyposażenia kuchni. Poszkodowana to lokatorka mieszkania. Jak podaje kpt. Bartosz Janicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, kobieta w chwili przyjazdu służb była przytomna. Trafiła do szpitala.

REKLAMA

Pożar gasiły trzy zastępy straży pożarnej.

(aj)

REKLAMA