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Pożar mieszkania przy Dunikowskiego. Jedna osoba poszkodowana

Data publikacji: 08 czerwca 2026 r. 13:56
Ostatnia aktualizacja: 08 czerwca 2026 r. 14:03
Pożar mieszkania przy Dunikowskiego. Jedna osoba poszkodowana
Fot. Ryszard Pakieser (archiwum)  

Jedna osoba została poszkodowana w wyniku pożaru mieszkania przy ul. Dunikowskiego 17 w Szczecinie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 12.20. Ogień gasiły trzy wozy strażackie.
 
Pożar wybuchł na czwartym piętrze, prawdopodobnie w wyniku zapalenia się wyposażenia kuchni. Poszkodowana to lokatorka mieszkania. Jak podaje kpt. Bartosz Janicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, kobieta w chwili przyjazdu służb była przytomna. Trafiła do szpitala.

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Pożar gasiły trzy zastępy straży pożarnej.

(aj)

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