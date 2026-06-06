Groźny pożar pod Reskiem. Płonął budynek gospodarczy i mieszkalny

Fot. archiwum

Do groźnego pożaru doszło w sobotę nad ranem w miejscowości Komorowo (gmina Resko). Zapalił się tam budynek gospodarczy przylegający do mieszkalnego szeregowca.

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Na miejsce skierowano sześć zastępów straży pożarnej. W momencie rozpoczęcia akcji ogień objął cały drewniany budynek gospodarczy i zaczął rozprzestrzeniać się na budynek mieszkalny. Jak informuje portal Resko24.pl, z zagrożonej ogniem strefy strażacy wynieśli trzy butle z gazem propan-butan, dzięki czemu zapobiegli ewentualnej eksplozji.

Straż pożarna ugasiła pożar, w którym nikt nie odniósł poważnych obrażeń. W jego efekcie dach nad głową straciła jednak trzyosobowa rodzina. Gmina Resko zorganizowała dla niej doraźną pomoc i zapowiada, że w poniedziałek przygotuje jej stały lokal zastępczy.

(k)

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