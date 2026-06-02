Pożar w Izbie Przyjęć Kliniki Nefrologii szpitala na Pomorzanach

Fot. mat. prasowe

Dziś o godzinie 5.19 w Izbie Przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie doszło do pożaru wznieconego przez pacjenta przebywającego w izolatce.

REKLAMA

Po zauważeniu zagrożenia personel medyczny natychmiast podjął działania gaśnicze. Na miejsce została również wezwana straż pożarna. Dzięki szybkiej reakcji pracowników szpitala pożar został ugaszony jeszcze przed przybyciem strażaków.

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń – poinformował Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki. – Nie było także konieczności ewakuacji pacjentów ani personelu.

Po przeprowadzeniu działań przez straż pożarną miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Strażacy nakazali wietrzenie oraz dozorowanie pomieszczeń Izby Przyjęć przez około 12 godzin. W tym czasie konieczne jest również przeprowadzenie prac porządkowych, w tym mycia ścian oraz przywrócenia właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Izba Przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych pozostanie wyłączona z użytkowania co najmniej do godziny 17.00. Do tego czasu nie będzie możliwe przyjmowanie kolejnych pacjentów w tej lokalizacji.

(d)

REKLAMA