Pożar poddasza w Ińsku. Mieszkańcy zdążyli uciec

Osiem zastępów straży pożarnej z Ińska i okolic brało udział w gaszeniu pożaru budynku mieszkalnego na rogu ulic Szewskiej i Spółdzielczej w Ińsku. Do akcji zadysponowano również strażaków ze Stargardu z drabiną mechaniczną.

Do pożaru doszło w niedzielę. Jak poinformował młodszy brygadier Paweł Różański, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, ogień pojawił się na poddaszu budynku mieszkalnego.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 14.45. Sześć osób ewakuowało się z budynku - informuje rzecznik stargardzkiej straży pożarnej.

Według informacji przekazanych przez internautę, na miejscu lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Potwierdziła to straż pożarna.

- Dwa zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do pożaru - potwierdza Natalia Dorochowicz, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Po przybyciu na miejsce okazało się, że w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.



