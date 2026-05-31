W gaszenie pożaru w pow. wołomińskim zaangażowanych ponad 1,5 tys. osób

Ponad 1500 osób, w tym około 1270 strażaków, zaangażowanych jest w gaszenie pożaru w powiecie wołomińskim - poinformował w niedzielę przed południem Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Służby koncentrują się na dogaszaniu pogorzeliska i niedopuszczeniu do ponownego rozwoju pożaru.

Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu; z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób.

W niedzielę przed południem Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW) w Warszawie poinformował, że w działania zaangażowanych jest około 1270 strażaków, którzy zrealizowali 336 podjazdów do działań gaśniczych. Łącznie na miejscu działa ponad 1500 osób, a szacowany teren objęty pożarem to 315 ha.

„Na dwóch newralgicznych odcinkach bojowych pracują obecnie 2 kompanie gaśnicze, 1 moduł GFFF oraz 2 plutony LAS” - przekazały służby prasowe wojewody. Moduły GFFF (Ground Forest Fire Fighting) to wyspecjalizowane grupy strażaków przeznaczone do zwalczania pożarów lasów z ziemi.

Jak przekazał MUW, w ramach działań w nocy z soboty na niedzielę prowadzono ciągły monitoring pogorzeliska z wykorzystaniem dronów wyposażonych w kamery termowizyjne, co pozwoliło na wykrywanie i lokalizowanie ukrytych zarzewi ognia. Od godzin porannych działania z powietrza wspierane są przez trzy śmigłowce cywilne działające na zlecenie Lasów Państwowych. Służby cały czas skupiają się na całkowitym opanowaniu sytuacji, dogaszaniu pogorzeliska oraz niedopuszczeniu do ponownego rozwoju pożaru.

W niedzielę rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej kpt. Wojciech Gralec poinformował PAP, że według raportu sytuacyjnego PSP z godz. 12.00, akcja koncentruje się obecnie na dogaszaniu zarzewi ognia, przelewaniu pogorzeliska oraz zabezpieczaniu obszaru przed ponownym rozprzestrzenieniem się pożaru.

W działania zaangażowanych jest łącznie 415 pojazdów i 1523 ratowników oraz funkcjonariuszy różnych służb. Siły PSP i OSP liczą 336 pojazdów i 1270 osób.

- Akcja prowadzona jest na sześciu odcinkach bojowych. Strażacy prowadzą natarcie i dogaszanie na wszystkich skrzydłach pożaru, a także utrzymują linię obrony wzdłuż drogi krajowej nr 50. Zaopatrzenie wodne zapewnia m.in. magistrala o długości około 3 km doprowadzająca wodę do stref działań - powiedział Gralec.

Przekazał, że sytuację monitorują bezzałogowe statki powietrzne, które prowadzą stałe rozpoznanie terenu pożaru. W działaniach wykorzystywane są również specjalistyczne moduły gaśnicze, quady z agregatami gaśniczymi oraz ciężki sprzęt do wykonywania pasów przeciwpożarowych i udrażniania dróg leśnych.

Wsparcia udzielają także Lasy Państwowe, Policja oraz Wojsko Polskie. Policja prowadziła ewakuację zagrożonych miejscowości i zabezpieczenie terenu akcji, natomiast wojsko wykorzystuje m.in. sprzęt rozpoznawczy oraz pojazdy inżynieryjne do przygotowywania dróg w terenie leśnym.

- Służby prowadzą rotację ratowników i utrzymują zaplecze logistyczne dla uczestników akcji. Na najbliższe godziny zaplanowano dalsze dogaszanie pogorzeliska, dostarczanie wody do punktów czerpania oraz wzmacnianie zabezpieczeń na najbardziej zagrożonych odcinkach - poinformował rzecznik Komendy Głównej PSP.

- W szczytowym momencie sobotnich działań w akcji brało udział pięć dromaderów, trzy śmigłowce z Lasów Państwowych oraz dwa policyjne śmigłowce Si-70 Black Hawk. W sobotę dokonano łącznie 145 zrzutów, co daje 421 tys. litrów wody - powiedział.

Podczas sobotniego briefingu prasowego wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski pytany, jak długo potrwa walka z pożarem, zaznaczył, że trudno to oszacować. - Sytuacja jest cały czas pod kątem pogodowym dynamiczna, mamy zapowiedzi burzy z wiatrem. Z jednej strony deszcz, który może pomóc, z drugiej strony podmuchy wiatru, które mogą w niektórych miejscach te zarzewia pożaru wzniecić na nowo - powiedział.

