Niedziela, 25 stycznia 2026 r. 
Spaliły się dwa garaże i samochód

Data publikacji: 25 stycznia 2026 r. 11:35
Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2026 r. 11:59
Spaliły się dwa garaże i samochód
Fot. OSP Ławy  

Do groźnego pożaru doszło w miejscowości Nawrocko w powiecie myśliborskim. 

Ogień pojawił się tam w jednym z dwóch blaszanych garaży, które sąsiadują z domem jednorodzinnym. Z tego powodu istniało ryzyko, że pożar przeniesie się na pomieszczenia mieszkalne.

Do akcji gaśniczej skierowane zostały cztery zastępy strażaków - dwa z Państwowej Straży Pożarnej z Myśliborza oraz po jednym z OSP w Rowie i OSP Ławy.

Strażakom udało się ugasić pożar. Mocno uszkodzone są jednak oba garaże oraz samochód stojący w jednym z nich.

(k) 

