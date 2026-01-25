Spaliły się dwa garaże i samochód

Fot. OSP Ławy

Do groźnego pożaru doszło w miejscowości Nawrocko w powiecie myśliborskim.

Ogień pojawił się tam w jednym z dwóch blaszanych garaży, które sąsiadują z domem jednorodzinnym. Z tego powodu istniało ryzyko, że pożar przeniesie się na pomieszczenia mieszkalne.

Do akcji gaśniczej skierowane zostały cztery zastępy strażaków - dwa z Państwowej Straży Pożarnej z Myśliborza oraz po jednym z OSP w Rowie i OSP Ławy.

Strażakom udało się ugasić pożar. Mocno uszkodzone są jednak oba garaże oraz samochód stojący w jednym z nich.

(k)

