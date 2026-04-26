Pożar tartaku w powiecie stargardzkim. Na miejscu liczne zastępy straży pożarnej

Fot. OSP Chociwel

W powiecie stargardzkim doszło do groźnego pożaru tartaku. Ogień objął znaczną część obiektu ok. 300 ma.kw.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły straży pożarnej, które podjęły intensywną akcję gaśniczą.

Jak poinformował mł. bryg. Paweł Różański, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie na miejscu działa 10 jednostek, w tym 3 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Stargardzie.

Strażacy skupiają się nie tylko na opanowaniu ognia, ale także na zabezpieczeniu pobliskich elementów infrastruktury, w tym suszarni.

Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

W związku z prowadzoną akcją ratowniczą kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na drodze krajowej nr 20 wprowadzono ruch wahadłowy.

(w)

