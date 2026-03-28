Pożar w Łobzie. Koniec poszukiwań (akt. 1)

Informacja od dwóch ewakuowanych bezdomnych o trzeciej osobie jest fałszywa - powiedział rzecznik łobeskiej straży pożarnej. - Obaj mężczyźni byli pod wpływem środków odurzających.

Policja i pogotowie są na miejscu. Mężczyźni odmówili transportu do szpitala. Działania straży polegają na oddymieniu budynku i dogaszeniu zarzewia ognia. Nikt więcej nie ucierpiał.

***

Wcześniejsza informacja:

Przy ul. Młyńskiej w Łobzie wybuchł dziś po południu pożar. Płonął trzykondygnacyjny pustostan, w którym przebywali bezdomni.

Dwóch opuściło budynek, trzeci jest najprawdopodobniej uwięziony w części poddasza. Trwają poszukiwania mężczyzny. Jak informuje st.kpt. Grzegorz Paluch, rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Łobzie, na miejscu działają 4 zastępy straży pożarnej.

(w)





