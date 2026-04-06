Pożar mieszkania w bloku przy ul. 1 Maja w Szczecinie. Nie żyje kobieta

W niedzielę o godz. 22:50 straż pożarna odebrała zgłoszenie o pożarze w bloku przy ul. 1 Maja 15 w Szczecinie.
- Ogień pojawił się na dziewiątym piętrze i objął cały lokal o powierzchni około 40 metrów kwadratowych. Na miejsce zadysponowano cztery wozy gaśnicze - informuje w rozmowie z „Kurierem” kpt. Bartosz Janicki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
- Podczas działań gaśniczych w mieszkaniu ujawniono dwie osoby. Jedna z nich, kobieta, poniosła śmierć na miejscu - dodaje kpt. B. Janicki.
Mężczyzna - druga ze znalezionych osób - został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przewieziony do szpitala.
Strażacy ewakuowali z bloku 40 osób. Po zakończeniu akcji wróciły one do swoich mieszkań.
Działania zakończono o godz. 1:55 w poniedziałek. Przyczyny pożaru ustala policja.
