Pożar mieszkania w bloku przy ul. 1 Maja w Szczecinie. Nie żyje kobieta

W niedzielę o godz. 22:50 straż pożarna odebrała zgłoszenie o pożarze w bloku przy ul. 1 Maja 15 w Szczecinie.

- Ogień pojawił się na dziewiątym piętrze i objął cały lokal o powierzchni około 40 metrów kwadratowych. Na miejsce zadysponowano cztery wozy gaśnicze - informuje w rozmowie z „Kurierem” kpt. Bartosz Janicki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

- Podczas działań gaśniczych w mieszkaniu ujawniono dwie osoby. Jedna z nich, kobieta, poniosła śmierć na miejscu - dodaje kpt. B. Janicki.

Mężczyzna - druga ze znalezionych osób - został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przewieziony do szpitala.

Strażacy ewakuowali z bloku 40 osób. Po zakończeniu akcji wróciły one do swoich mieszkań.

Działania zakończono o godz. 1:55 w poniedziałek. Przyczyny pożaru ustala policja.

