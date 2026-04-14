Czy na terenie gminy Dygowo grasuje seryjny podpalacz?

Baloty słomy są wyjątkowo łatwopalne. Fot. Artur BAKAJ

Niewykluczone, że na terenie gminy Dygowo pojawił się podpalacz. Z soboty na niedzielę, tuż po północy, zaalarmowano strażaków o płonących balotach słomy w miejscowości Stramniczka.

Na miejsce wysłano zawodowych strażaków z Kołobrzegu oraz druhów z ochotniczych straży pożarnych w Dygowie, Wrzosowie, Czerninie i Stojkowie. Pojawili się tam również policjanci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do celowego podpalenia. Akcja gaśnicza trwała do godzin porannych.

W niedzielę pożar pojawił się w samym Dygowie, a konkretnie przy ul. Bukowej. Płonęły tam trawy, z których ugaszeniem poradziła sobie miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie nie było łatwe, bo znajdujący się w pobliżu miejsca pożaru hydrant okazał się niesprawny. Kolejny był oddalony o 4 km.

Policja stara się ustalić, kto był sprawcą obu podpaleń. ©℗

(pw)

