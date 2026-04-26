Pożar samochodu na Trasie Zamkowej

Fot. Suszą Szczecin/Facebook

W niedzielę rano na zjeździe z Trasy Zamkowej, w kierunku prawobrzeża Szczecina, doszło do pożaru samochodu osobowego. Straż pożarna ugasiła już ogień.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 9:57. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czekamy teraz na lawetę, która zabierze wrak auta - informuje w rozmowie z „Kurierem” kpt. Bartosz Janicki, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Obecnie ruch w kierunku ulicy Gdańskiej jest utrudniony i odbywa się tylko jednym pasem.

(ip)

