Pożar mieszkania. Dwie zatrute osoby trafiły do szpitala

Pożar mieszkania. Dwie zatrute osoby trafiły do szpitala
Dwie osoby z objawami podtrucia zostały zabrane do szpitala po tym, jak w ich mieszkaniu przy ul. Rybackiej w Koszalinie w piątek rano wybuchł pożar – poinformowała Komenda Wojewódzka PSP. W akcji ratowniczej uczestniczyły cztery zastępy strażaków.

O pożarze mieszkania przy ul. Rybackiej w Koszalinie poinformował w piątek rano oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht. - W wyniku pożaru dwie osoby z objawami podtrucia zostały zabrane na obserwację do szpitala – przekazał Schacht.

Wyjaśnił, że ogień pojawił się w lokalu o powierzchni ok. 60 m kw., znajdującym się w budynku wielorodzinnym. Podkreślił, że mieszkańcy ewakuowali się przed przyjazdem służb ratunkowych. W działaniach uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. Nie było zagrożenia dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

