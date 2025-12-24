Pożar samochodu przed wjazdem do tunelu w Świnoujściu

Do pożaru samochodu osobowego doszło w środę (24 grudnia) rano na drodze dojazdowej do tunelu w Świnoujściu.

- Do zdarzenia doszło około 6.20 rano. Ustalono, że samochód marki toyota jadąc od strony wyspy uznam w kierunku wyspy wolin, praktycznie wyjeżdżając z tunelu zapalił się. Osoby podróżujące pojazdem wyszły z niego samodzielnie. Nikomu nic się nie stało - informuje Wojciech Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych w Świnoujściu.

Na miejsce wezwano straż pożarną oraz policję. Strażacy ugasili pojazd. Na czas prowadzenia akcji tunel musiał zostać zamknięty. W tym czasie pojazdy były kierowane na przeprawę promową.

- O godz. 7.16 w tunelu wprowadzono ruch wahadłowy. Około godz. 7.40 w tunelu całkowicie przywrócono ruch - dodaje Wojciech Basałygo.

Ruch na drogach dojazdowych można na bieżąco obserwować dzięki kamerom zainstalowanym przy drodze: https://przeprawa.swi.pl/tunel.html

