Pożar domu w Wałczu. Nie żyje jedna osoba

Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

W niedzielny poranek doszło do pożaru domu mieszkalnego w Wałczu. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba. W trakcie akcji ratowniczej jeden ze strażaków został lekko ranny.

REKLAMA

"W dniu 21.12.2025 r. po godz 8.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego w Wałczu, przy ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego na wylocie z ulicy Podgórnej" - relacjonuje przebieg akcji straż pożarna. "W trakcie przeszukania budynku w mieszkaniu znaleziono mężczyznę, u którego podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową, kontynuowaną po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon mężczyzny".

Uwaga kierowcy. Na czas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych droga krajowa nr 22 została zablokowana w obu kierunkach.

W trakcie akcji jeden ze strażaków został lekko ranny. Po opatrzeniu przez ratowników medycznych trafił do szpitala.

W działaniach brały udział: trzy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze z Wałcza, OSP Szwecja, OSP Witankowo, Wojskowa Straż Pożarna i jeden zespół zespół ratownictwa medycznego.

oprac. (ip)

REKLAMA