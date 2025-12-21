Pożar domu w Wałczu. Nie żyje jedna osoba

W niedzielny poranek doszło do pożaru domu mieszkalnego w Wałczu. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba. W trakcie akcji ratowniczej jeden ze strażaków został lekko ranny.
"W dniu 21.12.2025 r. po godz 8.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego w Wałczu, przy ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego na wylocie z ulicy Podgórnej" - relacjonuje przebieg akcji straż pożarna. "W trakcie przeszukania budynku w mieszkaniu znaleziono mężczyznę, u którego podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową, kontynuowaną po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon mężczyzny".
Uwaga kierowcy. Na czas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych droga krajowa nr 22 została zablokowana w obu kierunkach.
W trakcie akcji jeden ze strażaków został lekko ranny. Po opatrzeniu przez ratowników medycznych trafił do szpitala.
W działaniach brały udział: trzy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze z Wałcza, OSP Szwecja, OSP Witankowo, Wojskowa Straż Pożarna i jeden zespół zespół ratownictwa medycznego.
oprac. (ip)