Powołali Młodzieżową Radę Miasta. W Barlinku bez konsultacji

Radny Krzyżanowski uważał, że statut powinien być skonsultowany z zainteresowanymi osobami. Fot. archiwum

Bez konsultacji z zainteresowanymi, czyli młodzieżą barlineckich szkół, radni Rady Miejskiej powołali Młodzieżową Radę Miasta.

Zanim doszło do dyskusji na temat powołania MRM, radny Tomasz Strychalski zawnioskował o wyprowadzenie projektu uchwały z obrad sesji, celem skonsultowania zaproponowanego statutu MRM, z samorządami szkolnymi. Po to, aby zainteresowani mogli się z nim zapoznać i być może na jego temat wypowiedzieć. Wniosek nie uzyskał akceptacji większości radnych. Tym samym rozpoczęto dyskusję, dotyczącą projektu uchwały.

- Wnioskodawcą uchwały jest pani burmistrz - mówił m.in. radny Cezary Krzyżanowski. – Jestem za powoływaniem młodzieżowych rad, wdrażaniem w tematy samorządności, czy rozwoju życia lokalnego. Dzisiaj młodzieżowe rady mają często charakter opiniodawczy, ale chyba nie ma nic gorszego, niż przyjęcie statutu rady, bez konsultacji z osobami zainteresowanymi. Oczywiście można powiedzieć, że statut zawsze można zmienić. Tak, zawsze można ustanowić złe prawo, żeby później je zmienić. Chyba nie o taką jakość samorządu chodzi w tej kadencji. Zobowiązaliśmy się, służyć społeczności. Dlatego w tak ważnej materii, która dotyczy funkcjonowania rady młodzieżowej, to nie my powinniśmy ustalać zasady. Powinniśmy zapytać, jakie zdanie mają osoby, które mogą działać później w tej radzie.

Według radnego powinno się zapytać, czy ci, którzy być może włączą się aktywnie w działalność młodzieżowej rady, mają jakieś uwagi przed jej powołaniem. Podkreślił, że nic złego by się nie stało, gdyby uszanować prawa osób, które mają być partnerami dla barlineckiej Rady Miejskiej, dla innych rad, które funkcjonują na terenie gminy Barlinek.

- Jest takie powiedzenie, nic o was bez was - kontynuował radny Krzyżanowski. – Dlatego uważam, że pewna jakość stanowionego prawa, powinna nas obligować do tego, aby takie konsultacje przeprowadzić. I na podstawie wniosków z konsultacji, zaproponować statut MRM.

Zabierając głos w dyskusji, radny Rafał Szczepaniak, skrytykował swojego przedmówcę, wskazując, że ten ma od lat receptę na wszystko, ale żadnych konkretów. Projekt uchwały, przygotowanej przez burmistrz Barlinka Bernardę Lewandowską, według radnego Szczepaniaka, jest bardzo dobry. Po dyskusji, w trakcie głosowania, radni opowiedzieli się za powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta. ©℗

J. SŁOMKA