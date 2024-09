Młodzi rajcy poszukiwani. Zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Miasta jeszcze tylko dziś

W październiku kończy się kadencja obecnej Młodzieżowej Rady Miasta na rok 2023/2024. Czas zatem na wybory nowych rajców z szczecińskich szkół ponadpodstawowych.

Są inicjatorami wielu działań na rzecz młodych szczecinian, integrują środowisko uczniów szkół ponadpodstawowych, aktywizują swoich kolegów do działania w szkołach oraz w całym mieście. O kim mowa? O członkach Młodzieżowej Rady Miasta, gremium, które ściśle współpracuje nie tylko z prezydentem Szczecina, ale także miejskimi radnymi. Niebawem odbędą się wybory na nową kadencję, bo dotychczasowa wygasa z końcem października.

Młodzieżowa Rada Miasta to reprezentacja uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach oświatowych w Szczecinie. Organ, którego członkowie powoływani są tylko na rok.

- Pod koniec września br. odbędą się wybory, podczas których wyłonieni zostaną nowi członkowie organu - mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. - Zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Szczecin, termin wyborów wyznaczony został na 26 i 27 września 2024 r.

Szczecińska Młodzieżowa Rada Miasta działa na rzecz młodych ludzi i zaspokojenia ich potrzeb oraz oczekiwań. Oprócz obradowania, młodzi radni tworzą także komisje, w których pracują przez 12 miesięcy. Do zadań Młodzieżowej Rady Miasta należą między innymi takie kwestie jak opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży oraz współtworzenie dokumentów strategicznych Szczecina związanych z młodymi mieszkańcami. Celem działalności MRM jest również promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Szczecin oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Szczecina. Reprezentanci szkół mogą również zabierać głos na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta w sprawach dotyczących młodzieży oraz kierować zapytania lub wnioski w formie uchwał. Dodatkowo Młodzieżowa Rada Miasta może także współpracować z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

W minionym roku rada zainicjowała mi.in. projekt, który pierwszy raz odbył się w Szczecinie - to Work In Progress" w TechnoParku Pomerania. Wydarzenie to miało na celu wyrobienie u młodzieży pożytecznych nawyków finansowych oraz wyedukowanie ich na temat wielorakich ścieżkach rozwoju zarówno w naszym kraju jak i na świecie. Radni - uczniowie mocno zaangażowali się także w tworzenie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Aktywnie uczestniczyli w konstruowaniu Analizy potrzeb i problemów młodzieży, którą bardzo mocno akcentowano przy powstawaniu pionierskiego w skali kraju szczecińskiego programu wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży. Byli obecni na Szczecińskim Forum Młodzieży.

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta trwa rok, a w jej skład, oprócz przedstawicieli publicznych szkół ponadpodstawowych, wchodzą także uczniowie szkół niepublicznych. Oznacza to, że w tym roku, w skład Rady będzie mogło wejść maksymalnie 66 szczecińskich uczniów – po jednym z każdej szkoły uprawnionej do wytypowania swojego przedstawiciela. W mijającej właśnie kadencji w pracach MRM uczestniczyło 36 radnych.

Jeszcze tylko dziś - do 18 września trwa zgłaszanie się kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta, a 19 września w szkołach zawisną listy z nazwiskami osób chętnych do pracy na rzecz młodych szczecinian. Wybory odbędą się 26 i 27 września, natomiast 30 września nastąpi ogłoszenia wyników w szkołach.

(kel)