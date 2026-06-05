Pouczał policjantów z drogówki. Sam był pijany

Policjanci ze szczecińskiej drogówki podczas kontroli prędkości zwrócili uwagę na nietypowe zachowanie mężczyzny, który zatrzymał się obok miejsca prowadzonych działań. Jak się okazało, jego zainteresowanie bezpieczeństwem na drodze nie szło w parze z przestrzeganiem przepisów.
Funkcjonariusze ruchu drogowego prowadzili pomiar prędkości pojazdów na jednej z dróg, gdy podjechał do nich mężczyzna. Zatrzymał samochód i zwrócił policjantom uwagę, że powinni skupić się na kierowcach, którzy poruszają się zbyt wolno lewym pasem ruchu.
Podczas rozmowy funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna zachowuje się w sposób wzbudzający ich podejrzenia. Po zakończeniu rozmowy wsiedli do radiowozu i pojechali za kierującym, aby przeprowadzić kontrolę drogową. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu.
Dalsze czynności w sprawie prowadzą policjanci.
(d)