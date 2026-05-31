Kizo i Weles - dwa psy służbowe dołączyły do zachodniopomorskiej policji

Nowi czworonożni funkcjonariusze rozpoczęli służbę w garnizonie zachodniopomorskim. Do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu oraz Komendy Powiatowej Policji w Łobzie dołączyły psy służbowe - Kizo i Weles, które po ukończeniu specjalistycznego szkolenia wspierają funkcjonariuszy w realizacji codziennych zadań.

Oba psy przeszły szkolenie w Zakładzie Kynologii Policji w Sułkowicach, podczas którego ich przewodnicy zdobywali wiedzę z zakresu teorii, metod szkoleniowych oraz pielęgnacji zwierząt. W trakcie zajęć praktycznych czworonożni funkcjonariusze doskonalili umiejętności z zakresu posłuszeństwa, pokonywania przeszkód, obrony przewodnika, pościgów, przeszukiwania terenu i pomieszczeń, a także tropienia śladów ludzkich. Kizo oraz Weles będą wspierać policjantów w codziennej służbie, uczestnicząc między innymi w działaniach patrolowych, poszukiwawczych oraz tropieniu sprawców przestępstw i osób zaginionych.

(k)

