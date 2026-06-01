Niespodzianki dla najmłodszych pacjentów. Na Dzień Dziecka od policji [GALERIA]

Atrakcji dla najmłodszych w poniedziałek nie brakowało.

Były wozy policyjne, piesek i koń policyjny, a do tego wiele innych atrakcji, jak malowanie twarzy, spotkania z postaciami bajkowymi... Nie mogło też zabraknąć słodkości. To wszystko w pobliżu Oddziału Świętego Mikołaja szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Liczne atrakcje z okazji Dnia Dziecka przygotowała dla młodych pacjentów zachodniopomorska policja. Nie była w tym sama, bo np. spotkaliśmy tam także przechadzającą się z koszem kolorowych bezików Hanię Bezę. Dominowały jednak atrakcje związane z pracą policji.

- Dzisiaj organizujemy wspólnie z naszymi służbami mundurowy dzień dziecka, żeby dzieciom z oddziału hematologii i onkologii sprawić trochę radości - mówiła Ewelina Brzezińska, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie.

Najmłodsi, ale też nieco starsi, chętnie z atrakcji korzystali.©℗

(sag)

