Potrzebni wolontariusze przy zbiórce darów dla powodzian

Fot. Dariusz Gorajski

Wsparcia dla powodzian można udzielić nie tylko przynosząc dary, ale także dołączając do zespołu, który je pakuje. Wolontariusze mogą się zarejestrować i pomóc przy punkcie zbiórki darów w hali Netto Arena w Szczecinie.

Od wtorku przy w hali ul. Szafera działa punkt zbiórki darów dla powodzian. Netto Areny wypełnia się prowiantem, środkami czystości, zgrzewkami wody, karmą dla zwierzą i innymi produktami, które już lada dzień wyjadą ze Szczecina na południe Polski.

- Osoby, które chciałby pomóc nie tylko przynosząc dary, mogą dołączać do grona wolontariuszy, którzy segregują produkty, pakują w kartony i przygotowują dary do transportu - informuje Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa Żeglugi Szczecińskiej. - Dla wszystkich, którzy chcą pomóc przy punkcie zbiórki, uruchomiliśmy formularz rejestracyjny. Link do formularza: https://system.accredi.pl/wolontariusz

Punkt zbiórki darów przy Netto Arenie działa w godzinach 8-18. Do czwartku 19 września dary przyjmowane są od wejścia technicznego T1 (wjazd na parking od strony boiska Orlik). W weekend 20-22.09 nastąpi zmiana - dary będą przyjmowane przy wejściu T3 od strony parkingu ogólnego. W poniedziałek 23 września - znowu od wejścia T1. (K)