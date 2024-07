Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy

Szlachetna Paczka ogłosiła nabór dla wolontariuszy i wolontariuszek. Potrzeba 10 tys. osób z całej Polski – również w naszym województwie. Fot. Dariusz GORAJSKI

Każdego roku tysiące wolontariuszy i wolontariuszek angażuje się w pomoc w ramach Szlachetnej Paczki – ogólnopolskiej inicjatywy charytatywnej, która obejmuje wsparcie dla najbardziej potrzebujących – osób żyjących w ubóstwie. Trwa rekrutacja dla chętnych, którzy chcieliby zaangażować się w wolontariat.

Wolontariusze Paczki docierają do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poznają ich historię i pośredniczą w przekazaniu pomocy zorganizowanej przez darczyńców. W tym roku Szlachetna Paczka poszukuje ponad 10 tys. ochotników z całego kraju.

Wolontariuszami zostają osoby, które nie godzą się na obojętność wobec najuboższych, takich jak pan Jan.

– Śpimy po harcersku albo jak żołnierze na poligonie – tłumaczy sytuację swoją i żony.

Śpią na kocach na podłodze – mimo wieku i chorób. Kobieta jest po trzech zawałach, mąż ma reumatyzm. Zamiast kuchni mają tylko mały pokój z kuchenką elektryczną, a łazienka to zlew z zimną wodą. Toaletę współdzielą z sąsiadką na korytarzu. Utrzymują się z emerytur w wysokości ok. 2300 zł.

Wolontariusze i wolontariuszki muszą być najbardziej dostępni od września do połowy grudnia. Uczestnictwo w akcji obejmuje szkolenia, spotkania z potrzebującą rodziną/rodzinami oraz kontakt z darczyńcą i tworzenie dokumentacji. Szlachetna Paczka wyposaża wolontariuszy w narzędzia, które wspierają ich w działaniu. To kilkugodzinne wdrożenie w rolę wolontariusza: e-learningi, podczas których dowiadują się, jak rozmawiać z rodzinami, na co zwracać uwagę. To też pomocne materiały (takie jak procedury, scenariusze) oraz wsparcie merytoryczne Paczki.

Jak podkreślają organizatorzy, wolontariat w Szlachetnej Paczce wymaga zaangażowania i sporych nakładów pracy. Jednocześnie, wolontariusze bardzo często doświadczają różnych emocji: radości, wzruszenia, dumy, ale również tych trudniejszych, które w dłuższej perspektywie prowadzą do dobrych efektów – pozwalają się wzmocnić i rozwijać.

– W trakcie całej edycji poznawałam siebie na nowo. Dużo bardziej doceniam to, co mam. Kiedy pojawiłam się u rodziny i słyszałam, że potrzebuje kilogram cukru albo mąkę, a ja wiem, że mogę sobie na to pozwolić każdego dnia. To też pokazuje, jak wiele mam. Doceniam jeszcze bardziej moją rodzinę i to, w jakim miejscu jestem dzisiaj, a także to, że realnie mogę poprzez swój czas pomóc innym – mówi Monika, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Żeby dołączyć do wolontariatu w Szlachetnej Paczce, należy wejść na stronę internetową: szlachetnapaczka.pl i wysłać zgłoszenie.

(aj)