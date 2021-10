Potrącenie w Stargardzie. Piesza z ponad 2 promilami

W środę rano w Stargardzie doszło do potrącenia pieszej. Kobieta była kompletnie pijana.

Do zdarzenia doszło przed godziną 7 rano na al. Żołnierza, tuż przy wjeździe do jednostki wojskowej. Piesza wbiegła na jezdnię zza wymijanego pojazdu wprost pod koła seata. Doznała obrażeń głowy i nogi. Karetka zawiozła ją do szpitala.

- Była pijana – potwierdza podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy Powiatowej Komendy Policji w Stargardzie. - Badanie wykazało, że ma w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

Seatem kierowała 33-letnia kobieta. Była trzeźwa.

Okoliczności zdarzenia bada stargardzka policja.

(w)