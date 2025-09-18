Poszukiwany przez Straż Graniczną ze Szczecina Uzbek został zatrzymany

Fot. Arleta Nalewajko

Poszukiwany listem gończym 40-letni obywatel Uzbekistanu został 15 września zatrzymany na Podlasiu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Cudzoziemca osadzono w Areszcie Śledczym w Białymstoku.

Straż Graniczna ze Szczecina prowadziła intensywne poszukiwania tego mężczyzny.

- 27 sierpnia w okolicach Szczecina na drodze krajowej 31 w pobliżu granicy z Niemcami nie zatrzymał się do kontroli drogowej, podjął ucieczkę, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy oraz innych uczestników ruchu drogowego - przypomina Tadeusz Gruchalla z zespołu prasowego SG. - W trakcie ucieczki celowo wjechał w oznakowany pojazd Straży Granicznej, powodując jego uszkodzenie. W wyniku zdarzenia doszło do czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi odpowiedzialność karna.

Mężczyzna kierował pojazdem osobowym, w którym znajdowało się trzech nielegalnych migrantów. W trakcie ucieczki wysadził dwoje z nich, po czym – jadąc dalej w sposób niekontrolowany – stracił panowanie nad kierownicą i wypadł z drogi. Następnie porzucił pojazd i zbiegł z miejsca zdarzenia pieszo.

Dalsze czynności z udziałem zatrzymanego cudzoziemca podejmie Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie postanowił o aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania.

(K)