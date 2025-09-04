Czwartek, 04 września 2025 r. 
Akcja służb w rejonie węzła Kijewo. Udaremniony przerzut migrantów

Data publikacji: 04 września 2025 r. 14:56
Ostatnia aktualizacja: 04 września 2025 r. 14:56
Akcja służb w rejonie węzła Kijewo. Udaremniony przerzut migrantów
 

W środę Morski Oddział Straży Granicznej pochwalił się, że w Szczecinie udaremnił przerzut migrantów. Przemytnikami byli Ukraińcy.

"W rejonie węzła Kijewo w Szczecinie właśnie zatrzymano dwa pojazdy osobowe", ogłosili funkcjonariusze w środę w mediach społecznościowych. Z informacji pograniczników wynika, że samochodami kierowali Ukraińcy. Przewozili 9 obcokrajowców. Prawdopodobnie do Niemiec.

Wszyscy zostali zatrzymani. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie. 

Polska Straż Graniczna patroluje granicę polsko-niemiecką także pod kątem tego, kto do nas z Niemiec przyjeżdża. Z raportu pograniczników wynika, że od 7 sierpnia do 9 września skontrolowali 386 9995 osób i 176 189 pojazdów. Odmówili wjazdu 47 cudzoziemcom. W ramach procedury readmisji przyjęliśmy 84 osoby. 

(as)

Komentarze

Yes
2025-09-04 15:59:36
Wysokie kary pieniężne i deportacja!! Nie możemy popuścić, nawet o jotę.
Brawo
2025-09-04 15:26:52
Tak trzymać i tak działać! Auto zarekwirować ukraińców po wymierzeniu 100 00 zl grzywny deportować na ostfront! Żadnego utrzymywania na nasz koszt!
Edek
2025-09-04 15:24:30
Deportacja z dożywotnim zakazem wjazdu do Polski. Dosyć tego.
skuteczność
2025-09-04 15:05:45
I to właśnie odróżnia ,ten rząd, od poprzedniego - skuteczność. PiSowcy tylko dużo gadali, ale niczego nie potrafili skutecznie przeprowadzić. Rdzewiejąca stępka czy przewalone 70 milionów na wybory które się nie odbyły, to najlepsze przykłady pisowskiego braku sprawczości. Tutaj mamy konkrety, jak rząd zapowiedział walkę z nielegalną migracją, tak robi i ma konsekwentne sukcesy. Żeby nie było, nie jestem jakimś wielkim fanem PO, ale wolę już ich, niż zakłamany pisuar, który tylko gada i szczuje

