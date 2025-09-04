Akcja służb w rejonie węzła Kijewo. Udaremniony przerzut migrantów

W środę Morski Oddział Straży Granicznej pochwalił się, że w Szczecinie udaremnił przerzut migrantów. Przemytnikami byli Ukraińcy.

"W rejonie węzła Kijewo w Szczecinie właśnie zatrzymano dwa pojazdy osobowe", ogłosili funkcjonariusze w środę w mediach społecznościowych. Z informacji pograniczników wynika, że samochodami kierowali Ukraińcy. Przewozili 9 obcokrajowców. Prawdopodobnie do Niemiec.

Wszyscy zostali zatrzymani. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie.

Polska Straż Graniczna patroluje granicę polsko-niemiecką także pod kątem tego, kto do nas z Niemiec przyjeżdża. Z raportu pograniczników wynika, że od 7 sierpnia do 9 września skontrolowali 386 9995 osób i 176 189 pojazdów. Odmówili wjazdu 47 cudzoziemcom. W ramach procedury readmisji przyjęliśmy 84 osoby.

(as)