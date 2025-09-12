Turgunboy Ortikov poszukiwany listem gończym

Fot. Straż Granniczna

Straż Graniczna prowadzi intensywne poszukiwania mężczyzny, który 27 sierpnia w okolicach Szczecina na drodze krajowej 31 w pobliżu granicy z Niemcami nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kierowca podjął ucieczkę, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy oraz innych uczestników ruchu drogowego.

- W trakcie ucieczki kierowca celowo wjechał w oznakowany pojazd Straży Granicznej, powodując jego uszkodzenie - informuje Tadeusz Gruchalla wz. rzecznika prasowego Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. - W wyniku zdarzenia doszło do czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi odpowiedzialność karna.

Jak relacjonuje Straż Graniczna, mężczyzna poruszał się pojazdem osobowym, w którym znajdowało się trzech nielegalnych migrantów. W trakcie ucieczki wysadził dwoje z nich, po czym – jadąc dalej w sposób niekontrolowany – stracił panowanie nad kierownicą i wypadł z drogi. Następnie porzucił pojazd i zbiegł z miejsca zdarzenia pieszo.

Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie wydał za poszukiwanym list gończy. Aktualnie prowadzone są zakrojone na szeroką skalę działania poszukiwawcze z udziałem patroli Straży Granicznej i Policji.

- Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w ujęciu poszukiwanego, proszone są o pilny kontakt z najbliższą jednostką Straży Granicznej lub telefonicznie pod numerem alarmowym 112 - przekazuje T. Gruchalla. - Gwarantujemy anonimowość. Poszukiwany to 40-letni obywatel Uzbekistanu Turgunboy Ortikov. Apelujemy o zachowanie ostrożności, aby nie podejmować prób ujęcia tego mężczyzny na własną rękę.

(K)