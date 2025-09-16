Wtorek, 16 września 2025 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

Kobieta przewoziła ponad 1,3 mln zł w gotówce

Data publikacji: 16 września 2025 r. 20:05
Ostatnia aktualizacja: 16 września 2025 r. 20:05
Kobieta przewoziła ponad 1,3 mln zł w gotówce
Fot. Sylwia Dudek  

Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej z Medyki wykryli w bagażu Ukrainki walutę o równowartości 1,3 mln zł. Kobieta powinna zgłosić do odprawy taką kwotę; na poczet grożącej jej kary zabezpieczono 80 tys. zł.

Jak poinformował PAP w poniedziałek rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz, cudzoziemka zgłosiła się do odprawy na kierunku wyjazdowym z Polski, granicę chciała przekroczyć przez piesze przejście w Medyce.

- Funkcjonariusz SG wraz ze służbowym owczarkiem niemieckim Abi do kontroli wytypował bagaże należące do 40-letniej obywatelki Ukrainy. Podczas kontroli okazało się, że w środku znajdowały się ogromne ilości waluty, tj. 280 tys. dolarów oraz 80 tys. euro – podał rzecznik.

W przeliczeniu na polskie złote to ponad 1,3 mln.

Jak podkreśliła rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Edyta Chabowska, taką kwotę gotówki podróżna powinna zgłosić w ramach odprawy granicznej lub celnej.

- Dalsze postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Na poczet kary grożącej obywatelce Ukrainy zabezpieczono 80 tys. zł – dodała.

Podkom. Chabowska przypomniała, że zgodnie z przepisami istnieje obowiązek zgłaszania pieniędzy o łącznej wartości równej lub przekraczającej 10 tys. euro przy wjeździe lub wyjeździe z Unii Europejskiej. Obowiązek dotyczy przewozu nie tylko gotówki, ale również czeków, weksli i przekazów pieniężnych.

(PAP)

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję