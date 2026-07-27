Poszukiwali jednego człowieka a odkryli narkotykowy magazyn

W Kołobrzegu policyjna wizyta pod jednym z adresów miała zakończyć się sprawdzeniem informacji o osobie poszukiwanej. Zamiast tego funkcjonariusze natrafili na znacznie poważniejszą sprawę. Już po przekroczeniu progu mieszkania ich uwagę przykuła doniczka z rośliną przypominającą konopie oraz leżące na stoliku skręty. To był dopiero początek odkryć.
Podczas przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli ponad 900 gramów narkotyków. Wśród nich znajdowało się ponad 600 gramów mefedronu, a także MDPV, metamfetamina oraz THC. Tak duża ilość środków odurzających sprawiła, że sprawa natychmiast nabrała poważnego charakteru.
W związku z ujawnionymi narkotykami zatrzymany został 63-letni mieszkaniec Kołobrzegu. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek Prokuratury Rejonowej sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają dalszych czynności. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.