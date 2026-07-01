Psychotropy z nielegalnej paczki. Szczeciński odprysk operacji „Kryształ" [GALERIA]

W ogólnopolską akcję „Kryształ" było zaangażowanych 726 funkcjonariuszy: 384 Służby Celno-Skarbowej oraz 342 policjantów, także ze Szczecina. Zabezpieczono ponad 93 kg narkotyków. Zatrzymano 7 osób. Fot. KAS

Pseudolekarstwa, steroidy, a także liczona w kilogramach marihuana, mefedron, ketamina, kokaina, haszysz, LSD, ecstasy, metamfetamina oraz produkty zawierające THC - to ledwie ułamek listy nielegalnych m.in. środków odurzających oraz substancji psychotropowych, ukrytych w przesyłkach pocztowych oraz kurierskich dystrybuowanych także w Zachodniopomorskiem. Zostały zatrzymane i przejęte - jak wiele innych w całym kraju - w ogólnopolskiej akcji o kryptonimie „Kryształ", w jakiej brali udział także policjanci oraz funkcjonariusze KAS ze Szczecina.

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Pod kątem nielegalnego przewozu, m.in. środków odurzających i substancji psychotropowych zostało skontrolowanych w sumie 2591 przesyłek - zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. W niemal co piątej (565) stwierdzono nieprawidłowości, a w 126 przypadkach stwierdzono przemyt lub przewóz łącznie 32 kg nielegalnych substancji: środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

- Wśród nich znajdowały się, m.in. marihuana, mefedron, klofedron (3-CMC), ketamina, kokaina, haszysz, LSD, MDMA, ecstasy, metamfetamina oraz inne substancje psychoaktywne i produkty zawierające THC - informuje dr Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Wyniki przeprowadzonych kontroli przesyłek w ramach operacji „Kryształ” dały podstawę do podjęcia policjantom dalszych czynności wykrywczych. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze dokonali dodatkowego ujawnienia i zabezpieczenia kolejnych ponad 61 kg środków odurzających i substancji psychotropowych.

Czyli w sumie - za sprawą akcji „Kryształ" - z obrotu wycofano 93 kg substancji narkotycznych: około 77 kg marihuany, 10 kg klofedronu, ponad 1 kg amfetaminy, 500 g haszyszu oraz 37 g kokainy.

- Dodatkowo zabezpieczono ponad 500 kg tytoniu oraz 5361 sztuk i 12 419 ml produktów leczniczych oraz steroidowych. W trakcie działań ujawniono również 1700 sztuk e-papierosów bez polskich znaków akcyzy - dodaje dr Sebastian Osiński.

Akcja „Kryształ" doprowadziła do zatrzymania 7 osób. Przedstawiono im zarzuty posiadania oraz przewozu znacznych ilości środków odurzających - za co grozi odpowiedzialność karna: od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. ©℗

(an)

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