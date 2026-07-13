Dwaj 17-latkowie złapani z ponad kilogramem narkotyków

Fot. KPP w Goleniowie

Goleniowscy policjanci skontrolowali na drodze samochód, którym podróżowało dwóch 17-latków. Podczas legitymowania okazało się, że jeden z nich jest poszukiwany przez sąd w celu doprowadzenia do okręgowego ośrodka wychowawczego. W chwilę później funkcjonariusze znaleźli przy młodych mężczyznach znaczne ilości środków odurzających.

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- Łącznie zabezpieczono około kilograma mefedronu oraz 100 gramów marihuany. Obaj 17-latkowie zostali zatrzymani i doprowadzeni do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, gdzie wykonano z ich udziałem dalsze czynności procesowe - informuje sierż. Martyna Kowalska z KPP w Goleniowie.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego postawiono im zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

(k)

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