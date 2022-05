Jak (powinniśmy) segregować plastik?

Właśnie z tych powodów - jak twierdzi Jagoda Żyłkowska, również z zarządu szczecińskich Zielonych - władze miasta powinny zmienić politykę śmieciową, czyli „wprowadzić prawdziwą a nie prowizoryczną selekcję odpadów". Ten wniosek m.in. znalazł się w petycji, jaką Zieloni skierowali do prezydenta Piotra Krzystka. Napisali w niej również: „Wzywamy Pana do podjęcia renegocjacji umów z wykonawcami świadczącymi usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych w celu zwiększenia rodzajów plastiku podlegających segregacji. Jako Gmina powinniśmy iść z trendem jaki wyznacza Unia Europejska w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i traktować tworzywa sztuczne jako surowce, a nie odpady, które mają zasilać EcoGenerator".

- Tymczasem są łatwo przetwarzalne. Powinniśmy w Szczecinie w szerszym zakresie prowadzić gospodarkę obiegu zamkniętego. Z przyczyn ekologicznych: 1 tona przetworzonego plastiku to 2 tony dwutlenku węgla (CO2) mniej w środowisku. Choć nie tylko. Recycling plastiku pozwala również w większym zakresie uniezależnić się od paliw kopalnianych. To też oznacza więcej firm, a w nich nowych miejsc pracy, powstających i zajmujących się recyclingiem tworzyw sztucznych - dodaje A. Radziwinowicz.

W Szczecinie zaleca się, aby do żółtych pojemników trafiały wyłącznie: butelki PET, tzw. opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach i mleku), opakowania po chemii i kosmetykach, biała folia oraz puszki i opakowania metalowe. Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych - jadą do spalarni.

- Tego rodzaju opakowania, choć wykonane z tworzyw sztucznych, szczecinianie muszą wrzucać do pojemników czarnych, na odpady zmieszane. Choć wszystkie plastiki powinny podlegać recyclingowi, powtórnemu przetworzeniu, zgodnie z trendem wyznaczonym przez Unię Europejską w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Niestety, w realiach naszego miasta stają się więc paliwem dla EcoGeneratora Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Właśnie przez to recycling w Szczecinie to ściema, z którą trzeba wreszcie skończyć - przekonuje Andrzej Radziwinowicz, sekretarz partii Zieloni w Szczecinie.

W wielu polskich miastach - jak choćby Bydgoszczy, Koninie, Krakowie - plastikowe opakowania po jogurcie, serach, po wędlinach, rybach, owocach i warzywach trafiają do żółtych pojemników. Traktowane są więc jako plastik do powtórnego przetworzenia. Inaczej jest w Szczecinie.

„W Szczecinie selektywna zbiórka odpadów to prowizorka, a recycling to ściema" - twierdzą przedstawiciele partii Zieloni, wskazując przykład plastikowych opakowań po żywności, które zamiast do żółtych pojemników i powtórnego przetworzenia obecnie trafiają do spalarni odpadów. W tej sprawie, czyli zmiany miejskiej gospodarki odpadami, kierują petycję do prezydenta miasta.

Komentarze

@nxx 2022-05-19 19:38:51 Dokładnie tak!! Poza tym , jak może być taniej , jak po te same śmieci tyle ,że posegregowane przyjeżdża firma 4 razy zamiast raz ???

Naukowcy 2022-05-19 19:14:38 Z uniwersytetu w Eindhoven już dawno wykazali że zbiórka selektywna tak jak chce tego UE i zieloni komuniści jest nieefektywnejj i w praktyce oznacza większe szkody dla środowiska. A już opakowania złożone zbierać do żółtych to jakieś kuriozum unikalne dla Szczecina. Może zatrudnić jakiegoś materiałoznawcę który wyjaśni wam ze takie opakowania kwalifikują się do spalania...

otworki 2022-05-19 19:06:30 A może tak żeby ludzie chętniej sortowali, to niech w końcu remondis podstawi kontenery na plastik z odpowiednio dużymi otworami wrzutowymi? Te co teraz są(na zdjęciu) nie nadają sie nawet żeby wrzucić dużą butelkę po wodzie. A o wrzuceniu worka posortowanych plastików to można sobie pomorzyć. Co za debil to wymyślił? Nie po to sortuję w domu do odrębnych worków, żeby potem grzebać przy kontenerze w tym worku i wybierać każdy śmieć po kolei. Wystawianie tego typu kontenerów, to robienie na złość

@nxx 2022-05-19 19:03:23 Takich absurdów jest jeszcze więcej. Od lat segreguję śmieci a w ubiegłym miesiącu musiałem zapłacić kilkaset złotych za ich wywóz, bo nie wysłałem rozliczenia z licznika wody, więc policzyli sobie według ich dziwnych szacunków i wyszło im że przekroczyłem jakiś limit, dlatego muszę zapłacić dodatkowo za śmieci. To jest jakieś chore. To po co ja marnowałem swój czas i energię na sortowanie? Odechciewa się cokolwiek robić w tym kraju z dykty

Zielony fanatyk 2022-05-19 19:00:50 Jak ta pani uważa, że przetwarzanie plastików po żywności jest opłacalne, to niech założy firmę i te plastiki sobie zabierze. Problem jest z tym, że nikt tych plastików nie chce, jest trudno je wykorzystać ponownie w sensownych kosztach. No to je spalają, dając innym właścicielom pieców zły przykład do naśladowania.

nxx 2022-05-19 18:49:34 szanowni jaśnie państwo odbiorcy odpadów domagają się, by opakowania po spożywce były umyte. Do tego mycia trzeba zużyć wodę co z kolei podwyższy opłatę za odbiór śmieci naliczaną według zużycia wody. Błędne koło absurdów. W tej sytuacji opakowania po produktach spożywczych mogę co najwyżej dać do wylizania psu

Mireczek 2022-05-19 18:31:23 a co z butelkami z kaucją? Jesteśmy chyba jedynym krajem w EU w którym oddanie butelki z kaucją to droga przez mękę. Kiedy ktoś się tym zajmie?

Wanda 2022-05-19 17:53:44 Wy nie musicie wzywać prezydenta Krzystka do tego czy innego. Wy Zieloni rządzicie w koalicji z Krzystkiem i z tego tytułu takie sprawy idą na wasze konto. Jak sprawujecie władzę z Krzystkiem że dochodzi do spalania plastiku?? No jak??