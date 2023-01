Poseł obawia się „pisowskich piratów”

Poseł Arkadiusz Marchewka (PO) obawia się, że „PiS-owscy piraci” przejmą po zaniżonych cenach udziały spółek działających na terenie polskich portów, spowodują wycofanie się z rynku zagranicznych inwestorów i zatrzymają rozwój portów. Takie skutki, w tym naruszenie prawa własności firm prywatnych, będzie miało ewentualne przyjecie przez Sejm poprawek do ustawy z 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Poseł A. Marchewka podkreślił, że projekt posłów PiS „ma na celu nacjonalizację” firm działających w portach.

Chodzi o wprowadzenie prawa pierwokupu udziałów i akcji spółek działających w portach. Autorzy projektu nowelizacji z kolei jednoznacznie stwierdzają, że celem wprowadzenia prawa pierwokupu jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego, a wycena wartości udziałów ma być wyceną rynkową i nie ma mowy o zaniżaniu ich wartości.

W poniedziałek odbył się przed kapitanatem portu w Szczecinie briefing prasowy z udziałem posła na Sejm RP Arkadiusza Marchewki i pełnomocnika marszałka WZP ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Rafała Zahorskiego.

Obaj przekonywali, że zmiany w ustawie zbyt daleko ingerują w prawo własności niezależnych firm i umożliwią przejmowanie przez podmioty Skarbu Państwa po zaniżonych cenach akcji i udziałów spółek. Uważają oni, że obecnie obowiązująca ustawa dostatecznie chroni interesy Skarbu Państwa, tym bardziej że prawo pierwokupu nie ma nic wspólnego z własnością infrastruktury takiej jak nabrzeża, drogi czy linie kolejowe w portach, które to należą do Skarbu Państwa, lecz – udziałów firm operujących na terenie portów. Bezpieczeństwo państwa, w tym energetyczne, dostatecznie dobrze chroni obowiązujące prawo – podkreślają. Krytyce poddali także to, że zmiany ustawy wprowadzane są bez konsultacji, refleksji i w pośpiechu.

– To jedna wielka bzdura – odpowiada poseł sprawozdawca Artur Szałabawka (PiS). – Chodzi tylko o prawo pierwokupu, o wyeliminowanie niekorzystnego dla państwa sposobu rozporządzania udziałami firm w obecnej sytuacji (kiedy toczy się wojna). Chodzi o uniknięcie takiej choćby sytuacji, kiedy spółka działająca na terenie portu chce pozbyć się większości udziałów i sprzedaje pakiet firmie powiązanej na przykład z Rosją czy z Chinami. W tym momencie port czy inna spółka Skarbu Państwa miałaby prawo pierwokupu. Infrastruktura portowa jest infrastrukturą strategiczną. Wojna nam to pokazuje. Nikt nie chce, by kapitał miał się wycofywać, chodzi tylko o bezpieczeństwo, by zapobiec wrogiemu przejęciu firm działających na obiektach infrastruktury krytycznej, strategicznej. W wojnie, która się właśnie toczy prąd, energia i ciepło wykorzystywane są jako broń – oceniał poseł PiS.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 10.01.2023 r.

Roman CIEPLIŃSKI