Konfederacja zaszokowała nawiązaniem do Auschwitz

"Szczepienie czyni wolnym" - taka parafraza hasła "Arbeit macht frei" z obozu zagłady Auschwitz pojawiła się na wiecu liderów Konfederacji przeciwko nowym przepisom mającym pomóc w walce z pandemią. Szczecińscy działacze Konfederacji uważają, że nic złego w tym napisie nie ma i snują analogie między sytuacją osób niezaszczepionych a losem Żydów w nazistowskich Niemczech. Politycy innych opcji są oburzeni.

Transparent z napisem "Szczepienie czyni wolnym" pojawił się na wiecu Konfederacji w Warszawie. Media obiegło zdjęcia, jak na jego tle stoją przywódcy partii - Robert Winnicki, Grzegorz Braun, Janusz Korwin - Mikke, Konrad Berkowicz i Artur Dziambor. We wtorek konferencję o ewentualnych ograniczeniach dla osób niezaszczepionych zorganizowali szczecińscy działacze Konfederacji. Zapytaliśmy ich, czy parafrazowania słów z niemieckiej fabryki śmierci nie jest nadużyciem. Marcel Duda, prezes zachodniopomorskiego oddziału partii KORWIN, stwierdził, że problemu nie widzi.

- Ta sytuacja zaczyna w pewnym stopniu przypominać to, co mieliśmy w latach trzydziestych w Niemczech, dlatego że części obywateli próbuje się w sposób jawny ograniczyć dostęp do części miejsc publicznych - stwierdził M. Duda. - Nie można tego nazwać inaczej niż dyskryminacją tych osób, ze względu na to, czy przyjęli dany preparat medyczny, czy nie.

Transparent nawiązujący do hasła z Auschwitz wywołał wielkie poruszenie wśród polityków po obu stronach sceny politycznej.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 16 grudnia 2021 r.

Alan Sasinowski