Pościg ulicami Polic. Kierowca po narkotykach i bez prawa jazdy [FILM]

Policyjny pościg ulicami Polic zakończył się zatrzymaniem kierowcy subaru, który zignorował polecenie zatrzymania do kontroli. Jak się okazało, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a dodatkowo znajdował się pod wpływem środków odurzających.

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Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej prowadzonej przez funkcjonariuszy polickiej drogówki. Policjanci prowadzili pomiar prędkości, gdy zauważyli kierowcę subaru, którego wcześniej wielokrotnie kontrolowali. Wiedzieli, że mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów, dlatego postanowili zatrzymać go do kontroli. Kierowca zlekceważył jednak wydane polecenie i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Mimo to mężczyzna nadal próbował uniknąć zatrzymania. Jego ucieczka zakończyła się dopiero kilka ulic dalej, gdzie policjanci skutecznie uniemożliwili mu dalszą jazdę.

Podczas dalszych czynności okazało się, że kierowca nie tylko prowadził samochód bez wymaganych uprawnień, ale również był pod wpływem substancji odurzających. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Mężczyzna usłyszy zarzuty związane z niezatrzymaniem się do kontroli drogowej, prowadzeniem pojazdu bez uprawnień oraz kierowaniem pod wpływem środków odurzających. Za samo niezatrzymanie się do kontroli grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Film: policja

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