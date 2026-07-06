Nadmorski pościg za pijanym kierowcą [FILM]

Uciekającego kierowcę policjantom udało się zatrzymać dopiero w Sarbinowie. Fot. KMP w Koszalinie

Dyżurny koszalińskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kierującym Renault, który miał znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci z drogówki ruszyli do pobliskich Mścic, gdzie zauważyli wskazany pojazd.

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Funkcjonariusze wydali kierowcy sygnały do zatrzymania. Mężczyzna zignorował jednak polecenia i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu jechał w sposób skrajnie niebezpieczny: gwałtownie hamował, wykonywał nieprzewidywalne manewry i zmieniał kierunek jazdy bez używania kierunkowskazów. W miejscowości Będzino skręcił w kierunku miejscowości Zagaje, próbując zgubić policyjny patrol.

– Po chwili kierujący wjechał na teren jednej z posesji. Gdy policjanci podjęli próbę przeprowadzenia kontroli drogowej, 41-latek nagle ruszył z impetem do tyłu. Uderzył w radiowóz i zmusił obu funkcjonariuszy do gwałtownego odskoczenia w celu uniknięcia potrącenia. Następnie ponownie odjechał, kierując się drogą wojewódzką nr 165 w stronę Kołobrzegu – relacjonuje mł. asp. Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Powiatowej Policji w Koszalinie.

Pościg zakończył się dopiero w Sarbinowie. Na ulicy Nadmorskiej, gdzie droga przechodzi w ciąg pieszo-rowerowy, mężczyzna porzucił samochód i dalej uciekał pieszo. Policjanci ruszyli za nim w pieszym pościgu. Po chwili odnaleźli uciekiniera ukrywającego się w zaroślach.

– Zatrzymany 41-latek został przewieziony do Komisariatu Policji w Mielnie, gdzie poddano go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomat wykazał blisko 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, a samochód został zabezpieczony i odholowany na parking strzeżony – informuje mł. asp. Paulina Wiśniewska-Basiak.

41-latek odpowie teraz przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zdarzenia drogowego. Poniesie również odpowiedzialność za liczne wykroczenia drogowe popełnione podczas ucieczki, a także za stworzenie realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa policjantów i innych uczestników ruchu drogowego.

(k)

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